Moaña retoma su carnaval con festival en la Escola de Música y O Con
Redacción
Moaña
Moaña vivió ayer su día de descanso en plena semana de carnaval, y falta hacía después de que la carpa de la alameda se abarrotase de madrugada para disfrutar, con disfraces, de la actuación de la Orquesta Origen y de los Djs Dumore, Iván Alonso y Diego Mariño, que convirtieron la villa en epicentro del Martes de Entroido.
Hoy las comparsas y los alumnos de la Escola de Música actúan a las 17.30 horas en la rectoral de San Martiño. Las once comparsas que desfilan este año, por su parte, tienen un festival a las 19.00 horas en O Con y O Real que llevará el colorido a estos barrios urbanos de Tirán. Mañana, a las 19.00 horas, actuarán en el centro cultural de esta misma parroquia.
