Un mayordomo, una madama y una casa de Tapadillo en Bueu
Hoy completamos el repaso a las letras del Entroido de Bueu con las composiciones de los históricos Os Mulos, Os do Pinsel y As Faltriqueiras. Humor y críticas sin filtro... incluso para quien firma este reportaje.
A lo largo de estos años haciendo repaso de las letras del Entroido de Bueu en los reportajes publicados siempre se abogaba por tomar las cosas con humor. Si a alguien le toca salir en una letrilla lo mejor es reírse, que ya le tocará a otro en el futuro. Saber reírse de uno mismo es sano y el que firma este reportaje no se esconde. Viene esto a cuento de que los históricos Os Mulos firman una letrilla titulada «A Illa é nosa» y en una de sus estrofas dejan un recado a servidor: «Imos contar que aconteceu a Loli Omil,/ festa en Bueu./ Fixo unha alfombra que estaba fetén./ Plasmou unhas verbas, leíanse ben./ E o Faro de Vigo, cun corresponsal a medio durmir,/ Onde dice medra el púsolle merda ao escribir./ E moitas máis pifias que pon./ Na redacción hai que ler ben/ e publicar con corrección./ Ela puso medra para a musica,/ o Faro pon merda, que barbaridad».
Nada que decir, salvo quizas cambiar el «medio a durmir» por un «todo a durmir». Y por supuesto volver a reiterar las disculpas a Loli Omil por semejante gazapo. Unas disculpas que ya fueron trasladadas en persona y selladas con un sincero abrazo en el Meco. ¡Hay testigos!
Por supuesto «A Illa é nosa» comienza con uno de los sucesos más comentados del veran,al que aluden casi todas las comparsas. «Fun para Ons a veranear./ Tiña aluguer, vistas ao mar./ Rematei durmindo tumbado ao serán/ porque unha señora fodeunos o vrán./ Meteunos un timo,/seica eramos catro, cinco ou seis/ e chegaba a cola a catorce, quince ou dezaseis./ Podeu chegar a moitos máis,/ e alí quedou ese pastel./ Ela se foi para Teruel,/ e coste timo foise a destapar,/ as casas da Illa non son para alugar».
Una empresa "moi legal", de "aquí te collo, aquí te pillo"
Entre las letrillas de Os Mulos hay una que tiene especial éxito este año. Se titula «Avilleira» y habla de un negocio de «tapadillo». Hay quien sabe la dirección exacta, pero vamos a ser discretos. «Xa sabedes que en Bueu/ hai unha empresa moi ben montada./ Varios postos de traballo,/ un Maiordomo e unha Madama./ A que corta o bacallau é zamorana./ As que están a traballar/ son do Caribe e unha rumana./ O maiordomo, varón é do país».
Ahora viene el objeto social: «Unha empresa moi legal,/de aquí te collo aquí te pillo./ No lenguaxe laboral,/ chámase casa de Tapadillo./ E ten o local social/ perto da Fonte da Avilleira». Parece que cuenta con una clientela de lo más variada. «Hai clientes na Carrasqueira./ Veñen de mediana idá,/ todos adultos de moitos lados./ Van solteiros e casados,/ van pensionistas e xubilados». ¿Por qué será? La respuesta también la tienen Os Mulos: «Ai! Que ben se pasa por alí, chiquiiii, chiqui, chiqui».
De Os Mulos pasamos a Os do Pinsel. Y a falta de una tienen dos canciones isleñas. La primera es «A Illa é dela», que empieza tal que así: «Este ano vou de vacacións/ mirei unha oferta pa ir a Ons/ reservei unha casiña/ con vistas á ría./ E non sabes ti o que pasou,/ case se me para o corasón/ había xente dentro/ e quedei porta fóra./ Ai, ai, ai, ai, ai/ Eu quería ir a Ons/ e resulta que era un timo./ Ai, ai, ai, ai, ai/ E menudas vacasións/ que acabaron nun suspiro».
Y luego está «Faneca inglesa». Sí, a pesar de ese título también tiene que ver con Ons. «Marchamos pola tardiña,/ na miña lancha fomos pra illa/ e no muelle amarrada alí quedou (que guai!)/ Cuéntame que te pasó? [...] Pero jodeume a freghona máis o pau/ Pau pau, achica achica achica, pau pau/ Vamos a pique/ hai que volver para o peirao/ a culpa é da freghoma e máis do pau pau».
En las letras de las comparsas de Bueu no suelen faltar recados a los agentes de azul, en este caso «Los hombres de Chicho». Si la Policía Local no pasa una, las comparsas tampoco: «Aparcan o coche na peatonal/ van tomar o cafesito/ con tanto bollito para desayunar/ van acabar como Chicho./ Pero xa fai tempo que veñen andar/ andan coa mosca na ourella/ desde que o no Facebook o coche saleu/ aparcado na Alameda». Os do Pinsel también le aplican humor a determinadas incautaciones. «O que máis lles motiva é o de investighar/ e si lle ven cheiro a marighuana,/ levantan a cabeza e póñense a mirar, en que ventana están a fumar».
La subida de la tasa de la basura, una pedrada y un concejal "moi fino"
Por supuesto que la subida de la basura no podía faltar. «A subida do lixo,/ en Cangas tivo repercusión,/ saliron escoltados,/ ata saleu na televisión.../ Tiráronlle de todo/ e unha pedra lle alcanzou/ a nosa compañeira/ no cuello lle fixo un moratón». Pero no todos quedaron encerrados: «Un concellal moi fino,/ saleuche antes, da reunión/ foi fumar un pitillo,/ pero mirou que iba a haber follón.../ Foi tirando po coche,/ xa non volveu pola reunión./ Eu son de Patrimonio/ non me vou comer este marrón».
El repaso al Entroido 2026 en Bueu lo acabamos con As Faltriqueiras, otra de las comparsas femeninas del municipio. Y como bien cantan, estamos en tiempos de «Selebreixon». «Hai que celebrar por todo/ de fiestón en fiestón/ festexa o amor ou o desamor/ ti non te cortes de nada/ que aquí todo valdrá/ e o final de contas josaras./ Ay ay ay dende a cuna ata o nicho./ Ay ay ay ay celebrando toda a vida./ Ay ay ay ay se non hai cartos, pedimos./ Ay ay ay ay que carallo, vida hai unha». Totalmente de acuerdo.
Entre las composiciones de este año hay una que se titula «El esparramao». No está muy claro quién es el protagonista Por si acaso, aquí se incluye: «Fálase dun construtor que aínda se cree un chaval./ Pero a viaxe a Turquía non lle podía faltar./ O home vai de aquí para alá naquel cochiño/ ata o final/ Inda que o finde na Luna non o poderá perder». Ríanse, pero el protagonista tiene éxito. «Alí o vén, xa chejou tan feliz/ despertando paixóns por aí./ Bótache un baile aquí/ un ‘chas chas’ por aí».
As Faltriqueiras tienen otra copla titulada «De capa caída», otra que parece un dardo. ¿A quién? Lean/escuchen y decidan. «Alí na Banda do Río/ hai un home que se aburre/ e sempre está protestando./ Sempre ten que decir algo/ ou botalo todo abaixo/ porque el non vai sacar cacho./ E menos mal que hai máis bares/ pero a ruta éche larja./ O carallo cando chejas e te atracan./ Que che cobren oito euros/ por cubata igualmente vou pa dentro/ e póñome a pedir na barra». Y después de esta presentación... «Imos jritar, cantarllo ben./ Non sei o que se pensa o tío este./ Queremos que se entere/ que a Banda non é del./ Imos jritar, cantarllo ben/ que aquí o untamiento/ chejou antes./ E o que ten de parvo/ quédalle ben./ Imos jritar, cantarllo ben/ que el nas reunións sempre se queixa/ e quere unha barra soliña pa el». Como se suele decir, más claro agua. Y hasta el Entroido 2027.
