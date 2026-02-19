La Guardia Civil tiene un sospechoso del navajazo de O Hío

La Guardia Civil localizó al sospechoso de haber herido con una navaja a un menor de edad en lunes, en el antroido de O Hío. A lo largo del día de hoy, en también menor de edad, pasará por sus dependencias en calidad de investigado. Fuentes próximas al sospechoso afirman que el joven desconocen por completo la razón por la que lo implican en este caso, del que dice ser totalmente ajeno. Al ser el investigado un menor se activa todo el protocolo para este tipo de acusados y actuará la Fiscalía del Menor, si tras el interrogatorio de la Guardia Civil se confirma la condición de investigado por herir con un arma blanca a un joven cangués de 17 años de edad.

Los hechos tuvieron lugar el lunes, alrededor de las 21.30 horas, cuando el antroido de O Hío se apagaba y muchas máscaras ya regresaban. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital en ambulancia tras sufrir un corte en un muslo, supuestamente por un navajazo o una botellazo. El menor fue atendido por sus acompañantes hasta que llegó la ambulancia contratada por el Concello de Cangas para cubrir este populoso carnaval.

Según varios testigos, el autor de la agresión fue una persona que iba disfrazada y con el rostro cubierto con un pasamontañas, que habría utilizado un arma blanca u objeto punzante para herir a joven cangués. No está claro si medió discusión previa al ataque. El joven ya se encontraba el martes fuera de peligro. Pero se trata de uno de los incidentes más graves ocurridos en el antroido de O Hío en los últimos años.