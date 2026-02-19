El futuro del faro de la isla de Ons llega al Parlamento

El futuro del faro de la isla de Ons se debatirá en O Hórreo. No se trata de uno de los «piornos» típicos del archipiélago de Bueu, sino la sede del Parlamento de Galicia (en la Rúa do Hórreo, en Santiago). El diputado moañés del BNG Paulo Ríos llevará este asunto a la comisión cuarta de Cultura, en una sesión que se celebrará bien la última semana de febrero o en la primera de marzo. «Será en formato pregunta ao goberno, polo que tentaremos que a Xunta se posicione e explique cal é a súa postura ao respecto deste tema», avanza el diputado.

El debate sobre los posibles usos culturales del faro llegará a sede parlamentaria gracias al empeño de un vecino de la isla, que presentó hasta en tres ocasiones una «pregunta de iniciativa popular». Se trata de un trámite en el que una persona presenta una cuestión al Parlamento de Galicia, cuya mesa debe admitirla a trámite y publicarla. A partir de ese momento los grupos parlamentarios disponen de quince días para asumir como propia esa pregunta y formularla para una respuesta oral o escrita.

Los dos primeros intentos fueron infructuosos porque ese plazo decayó sin que ningún diputado recogiese la iniciativa. Finalmente, en la tercera tentativa uno de los representantes de O Morrazo en el hemiciclo asumió la pregunta para instar a la Xunta de Galicia a pronunciarse sobre el futuro del faro de la isla de Ons.

Este debate llega justo cuando la Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra acaba de abrir una vía de diálogo con los colectivos sociales que en su día impulsaron la propuesta y recogida de firmas para la musealización de esta infraestructura. Este martes se celebró una primera reunión y algunos de los presentes reconocen que el asunto aún está en una fase inicial. «Explicaron que necesitan autorizacións de instancias superiores para poder tratar o asunto con carácter firme», señalan. A este respecto, los promotores de la iniciativa se muestran abiertos a que en próximas convocatorias puedan acudir representantes de los vecinos de la isla de Ons.