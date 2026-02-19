La Feira de Orientación reúne en Cangas a 19 centros de FP y universidades

Cangas volverá a ser el punto de reunión para el alumnado de secundaria que está en el momento de elegir los estudios que quiere continuar de cara a su futuro académico y profesional tras acabar la etapa obligatoria. El Instituto Rodeira organiza la Feira de Orientación Vocacional de O Morrazo, que se celebra este lunes, y que cambia de ubicación, en lugar del auditorio municipal será en el pabellón del instituto.

La feria, que se celebra de 09:30 a 14:00 horas, reunirá a 19 centros de FP y universidades que darán a conocer, en stands, su oferta de ciclos formativos y grados. La inauguración está prevista a las 09:30 por la alcaldesa de Cangas. A lo largo de la mañana los alumnos visitarán los stands para informarse de las alternativas formativas que pueden elegir. Además de los centros de FP de la comarca, estarán otros de referencia como CIFP Audiovisuais de Vigo, IES Politécnico, IES de Teis o CIFP Paz Andrade. A nivel universitario, UVigo, USC, Uned y Centro Superior de Hostelería de Galicia. Se espera la presencia de más de 700 alumnos de la comarca, aunque está abierta al público general. y contará con servicio de cafetería.

Desde el IES Rodeira, como centro anfitrión, agradecen la colaboración de los clubes deportivos que emplean habitualmente el pabellón, para facilitar la cesión del espacio durante el fin de semana para proceder al montaje de los stands y preparar el evento, como también agradecen a los centros participantes por su disposición a organizarse de cara a ofrecer una adecuada información al alumnado participante.

Añade que esta feria forma parte de una apuesta decidida del IES Rodeira para reforzar la orientación académica y personal del alumnado de ESO y Bachillerato, al tiempo que se pone en valor la importancia de las enseñanzas de FP en la comarca. En esta línea, el IES Rodeira continúa trabajando para ampliar y consolidar su oferta de ciclos formativos en Cangas y en el conjunto de la comarca. Así, el nuevo Ciclo Superior de Asistencia á Dirección en modalidad dual intensiva, que se puso en marcha este curso, los 9 alumnos se encuentran estos días realizando su formación en las empresas, tras la firma de los correspondientes convenios, con firmas como Tecnomicra Mecanizados, Pérez Rumbao o Celtamotor, entre otras. En el nuevo ciclo de Servizos Comerciais, iniciado este curso, está prevista la apertura el próximo año de una tienda física en el centro, gestionada por el alumnado, en donde se puede comprar y vender ropa y otros objetos de segunda mano en colaboración con Fecimo y el Ciclo Superior de Integración Social del IES de Chapela.