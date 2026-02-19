La comarca recibió 370 barcos en tránsito en 2025 con subida en Cangas

Los puertos deportivos de Cangas y de Moaña se van afianzando en la ría de Vigo como buenos lugares para acoger a navegantes en tránsito, algunos rumbo para seguir por la costa de Portugal y otros para cruzar el Atlántico. Las últimas borrascas también han llevado a estos navegantes a ponerse al abrigo de estos puertos.

Moaña, aún sin haber reconstruido su sede social que quedó destruida en un incendio en octubre de 2023, aunque con un proyecto ya elaborado y con todos los permisos, a la espera de firmar el contrato con una empresa para su ejecución, mantiene la delantera a Cangas como puerto para barcos en tránsito. En el balance de 2025, las instalaciones de Moaña acogieron a 259 navegantes frente a los 111 de Cangas, aunque es cierto que con respecto al año anterior, el Náutico Rodeira de Cangas mejora resultados ya que sólo había registrado 45 barcos. Moaña Mar baja en 2025 en 59 barcos con respecto a los 313 de 2024. Aunque volviendo la mirada a 2023, la pérdida de barcos es menor, una treintena. Hace dos años pasaron por Moaña 289 barcos en tránsito.

En el balance de 2025, el puerto de Muros es el que sigue con el mayor número de barcos de navegantes, 730; le sigue el Club de yates de Baiona, con 612; Viveiro, con 608; Combarro con 519; Muxía con 442; Ribadeo con 384 y Pobra do Caramiñal, con 319. Ya por debajo de los 300 está Moaña, que ocuparía el noveno puesto en volumen de barcos en tránsito acogidos de los puertos de Galicia. Por encima de Cangas está el puerto de Portosin (178), Deportivo de Baiona (165) y Portonovo (145).