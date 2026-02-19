Un coche ante el que es imposible no pararse

Algunos nos acordamos del precioso Corvette C4 blanco y con franja roja que conducía Fénix en «El Equipo A». El de la imagen es otro Chevrolet Corvette que se dejó ver por Cangas. A bordo de este coche el Equipo A podría escapar siempre... ¡Lo malo es que no habría sitio para los cuatro!

¿Una detención en el IES Rodeira?

Justo antes de las vacaciones del Entroido las fuerzas de seguridad entraron en el IES Rodeira para llevarse detenido al director. Bueno, más bien al presunto director. Pero tranquilo todo el mundo, que hay una explicación. La clave está precisamente al principio de todo, en el Entroido. El alumnado del IES Rodeira tiene mucha guasa y un grupo decidió recrear la detención de su director, el pasado mes de septiembre durante las protestas por la presencia del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España. Unos se disfrazaron de antidisturbios, otros de ciclistas y, por supuesto, un estudiante se puso en la piel del ‘dire’. Y cómo no, entre todos recrearon la imagen del director cogido en volandas.