Obra pública
Cangas licita los trabajos de mejora de la piscina, As Gruncheiras y Fonte do Galo
Las actuaciones suman más de 700.000 euros y financia el Plan +Provincia
G.M.P.
La Plataforma de Contratación del Estado publicó ayer la licitación de tres obras del Concello de Cangas por un importe conjunto superior a 700.000 euros, que se financian a través del Plan +Provincia que promueve la Diputación, y plazos de ejecución entre cuatro y nueve meses. Son la «modernización, remodelación e mellora» de la piscina municipal «A Balea», por 243.706 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses; «Mellora de infraestruturas e pavimentación na rúa Fonte do Galo», que se financia a través del Plan +Provincia por importe de 240.392 euros e incluye obras de pavimentación, alcantarillado y saneamiento, con seis meses de plazo de ejecución; y «Transformación da mobilidade nas Gruncheiras», en Coiro, por 244.528 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.
Cangas recibe 1.195.816 euros del Plan +Provincia 2025, de los que 837.071 se destinan a inversiones; 99.252 a actividades, gastos corrientes y obras puntuales, 229.596 euros a la activación de empleo y 29.895,42 a la redacción de proyectos para transformación de la movilidad en zonas urbanas.
