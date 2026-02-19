El Camiño de Fiadores, en Coiro, se ampliará con cesiones vecinales

El Camiño de Fiadores, en Coiro, podrá ensancharse en los próximos meses con cesiones de terrenos de los propietarios de fincas colindantes, la financiación de la Xunta a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y la mediación del Concello de Cangas, que promueve la obra. Una veintena de vecinos y titulares de una buena parte de las 45 fincas afectadas participó ayer en una reunión con el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, y la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño para confirmar su sintonía con la propuesta y la disposición a ceder una franja de terreno que permita ampliar el vial en un tramo de alrededor de 300 metros de longitud y que comunica Espíritu Santo con el entorno de Castrillón.

La iniciativa no es nueva, ya que los propietarios y usuarios de dicho vial tienen problemas para acceder a sus parcelas con maquinaria agrícola y otro tipo de vehículos, pues la anchura media no supera los 1,5 metros. La idea es al menos duplicarla, hasta un mínimo de 3 metros, espacio imprescindible para facilitar el acceso rodado. El Concello está ultimando el proyecto y da por hecho que el dinero necesario para ejecutarlo lo aportará Agader a través del plan de ayudas para actuaciones en caminos rurales.

La actuación no contempla la pavimentación del camino con hormigón o asfalto, ya que se trata de una zona rústica y suelo agrícola, que lo limita. Actualmente solo está pavimentado en sus cabeceras, y en el resto se esparcirá gravilla y zahorra para compactarlo y facilitar el tránsito de vehículos. También está previsto reponer los cierres de alambre o muretes de ladrillo en las pocas parcelas que ya lo tienen, así como corregir algunos desniveles en ese tramo.

El edil destacó la «boa disposición» de los propietarios de fincas colindantes, ya que mejorarán la accesibilidad y aumentará el valor de los terrenos en este camino municipal. De hecho, fueron algunos de ellos quienes propusieron al Concello de Cangas, hace ya varios años, acometer esta actuación, que ahora se tramita con la Consellería de Medio Rural. Antón Iglesias destaca que la confirmación de las cesiones, ayer, permitirá completar el proyecto, solicitar el dinero y, si los plazos lo permiten, ejecutar la obra antes de que remate el año.