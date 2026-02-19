Un muro de cuatro metros para contener la autovía

La borrasca Pedro, la undécima de este año y la decimosexta desde el inicio del pasado otoño, dejó ayer fuertes rachas de viento en O Morrazo, con incidencias en el transporte de ría y un corte de luz que afectó a 470 viviendas de Coiro y zonas limítrofes de Moaña. Hasta 170 clientes no recuperaron el suministro eléctrico durante más de 11 horas.

El mal tiempo no impidió, eso sí, el inicio de una fase clave en la reparación del talud de A Xalde, que la semana pasada se desplomó desde el terraplén de la Autovía do Morrazo, sepultó una casa y causó lesiones importantes a un vecino de Meira.

Tras finalizar los trabajos previos de estabilización del talud —que la Consellería de Infraestruturas culminó la pasada semana y continuó al inicio de esta—, ayer por la mañana comenzaron las tareas de acopio de piedra en el vial de servicio, bajo la ladera.

Por la tarde llegó una retroexcavadora para iniciar la construcción de un muro de mampostería de entre tres y cuatro metros de altura, al pie del talud. Según explica la Xunta de Galicia, el objetivo de esta estructura es garantizar la seguridad de la zona y, al mismo tiempo, permitir que posibles filtraciones futuras drenen a través del material, evitando nuevos arrastres.

El autobús al hospital. | / G. NÚÑEZ

Para hoy está previsto intensificar los trabajos, ya que las previsiones apuntan a menos lluvia sobre la comarca. El viento, sin embargo, mantendrá la alerta naranja en la costa al menos hasta las 15.00 horas, cuando pasará a amarilla. Los avisos meteorológicos deberían finalizar a las 6.00 horas de este viernes, según la AEMET.

El corte de luz se produjo por la caída de un árbol sobre el tendido alrededor de las 8.00 horas. La reposición del suministro se realizó con apoyo de un grupo electrógeno: la mayoría de viviendas recuperó la electricidad en pocas horas, aunque 170 permanecieron sin ella durante gran parte de la jornada. Este invierno, pese al tren de borrascas que azota la comarca, no se registraron grandes apagones, soportando el tendido eléctrico mejor el viento que en años anteriores.

Barco

En cuanto al transporte de ría, en Moaña el servicio marítimo estuvo suspendido de 11.00 a 14.00 horas, cuando salió el primer trayecto desde el puerto de Vigo. En Cangas se retomó a las 13.00 horas. A primera hora de hoy, los barcos mantendrán salidas más espaciadas por precaución ante el oleaje, por lo que muchos usuarios volvieron a recurrir al autobús.