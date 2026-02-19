La Asociación Cunchas e Flores celebra mañana su asamblea

La Asociación Cunchas e Flores de Bueu convoca una asamblea general que se celebrará mañana en el local social del colectivo, en uno de los bajos situados en la calle Kayrel (en la Praza Massó). La cita será a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.15 horas en segunda.

El orden del día incluye un balance de las actividades del año 2025, el informe del estado económico y aprobación de cuentas para este año y, por último, la propuesta de actividades para los próximos meses. Desde la directiva recuerdan que para participar en la asamblea es necesario estar al corriente de pago de la cuota de 2026 y se pide a los asociados su participación «para fortalecer a asociación».