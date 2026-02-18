Puerto y colectivos abordan los usos culturales para el faro de Ons

La Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra reunió a los colectivos sociales que impulsan la petición para musealizar el faro de la isla de Ons y para destinar a usos culturales las dependencias que no estén directamente vinculadas a su función de ayuda en la navegación. Una primera toma de contacto para abrir una «vía de comunicación directa que sirva para el intercambio de ideas y sugerencias sobre el futuro proyecto», tal como explicaba al finalizar el encuentro el presidente del puerto, José Benito Suárez Costa.

A esta cita acudieron representantes de las tres asociaciones que desde junio de 2024 promueven esta propuesta: Asociación Cultural PineirÓns, Asociación Ecoloxista Anduxía y Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos. José Benito Suárez Costa subrayó el «indiscutible compromiso» de la Autoridade Portuaria con la conservación y difusión del patrimonio cultural e histórico vinculado al mar. En este sentido confirmó lo avanzado hace unos días, que pasa por impulsar usos culturales en el faro del archipiélago que sean compatibles con su función principal, que es la ayuda a la navegación. Al mismo tiempo dio cuenta de las gestiones realizadas hasta el momento con otras administraciones implicadas.

El primer faro de Ons se inauguró en abril de 1865, aunque las instalaciones actuales responden a una reconstrucción para adaptarse a la normativa de señalización marítima. Una reedificación que está a punto de cumplir un siglo puesto que se inauguró el 4 de julio de 1926, una obra que significó elevar la luz del faro a 130 metros sobre el nivel del mar y a 10,50 sobre el terreno.

La iniciativa de PineirÓns, Anduxía y Os Galos fue apoyada por el pleno de Bueu y los colectivos reunieron cerca de un millar de firmas, que entregaron a través del registro de la Autoridade Portuaria. En su propuesta argumentan que el faro conserva muchos elementos originales desde su inauguración de 1926, como los azulejos de cerámica de “Cartuja” que recubren las paredes o los techos decorados con madera de cedro. Además, en sus instalaciones ya existe una sala museo con elementos de gran relevancia histórica y náutica, como por ejemplo la lámpara Chance de capillos de 85 milímetros, que fue la primera en iluminar el faro y que aún funciona.

Desde la Autoridade Portuaria recalcan su compromiso con la memoria y conservación del faro y de las señales marítimas y ponen como ejemplo la reciente publicación de «Rojo a babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra», una exhaustiva investigación histórica sobre cada una de las ayudas a la navegación.