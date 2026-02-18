Moaña espera desde 2018 por la titularidad de la Praza de Abastos

La solicitud para intentar obtener el sello de Mercado Excelente que el Concello de Moaña formuló ante la Consellería de Emprego supondría un salto en la consideración de la Praza de Abastos. Se trata de un objetivo alcanzable y para el que ya se encargó un trabajo que incluye un estudio de mercado, del impacto económico y potencial de la plaza de abastos, recogida de percepciones y opiniones por parte de placeros y usuarios, las necesidades de los comerciantes e identificar la oferta y demanda existentes y futuras.

Sin embargo, poder acometer las actuaciones en el interior para obtener el sello necesita que el Concello tenga la titularidad del inmueble. Para ello Costas debe sellar la desafectación del mismo, un trámite por el que se espera desde el año 2018. La concejala de Promoción Económica, Coral Ríos, explicó ayer que esperan que Costas dé este paso de forma inminente.

La urgencia radica sobre todo en que en estos momentos aumentan las ayudas de la Xunta para salvar las plazas de abastos, que tienen muchos problemas para subsistir en distintas villas de Galicia.

Los espacios interiores y los puestos de venta se reorganizarían, al estar operativos en estos momentos 22 de los 33 con los que cuenta el inmueble.