Una metáfora del mundo al revés

Aunque bien pensado quizás es mucho suponer. Más bien parece una broma con poca gracia, sobre todo para los currantes a los que le toque devolver el contenedor a su posición original.

La calle Alexandre Cribeiro, convertida en centro de peregrinación

La idea de la Asociación de Veciños Pedra Alta de «plantar» una col en un bache de esta calle, incluyendo la correspondiente baliza de señalización, convirtió a este lugar en punto de visita y peregrinación. Ahora solo falta que peregrinen los encargados de reparar el socavón, que más bien parece un cráter. Por cierto, nos dicen desde San Pedro, entre el Ramal do Paraíso y A Toxeira, que allí se puede plantar el Amazonas entero. Damos fe de que es verdad.