Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

Daños por las borrascas

La lluvia ralentiza los trabajos en el derrumbe de la autovía en A Xalde

La lluvia ralentiza los trabajos en el derrumbe de la autovía en A Xalde | GONZALO NÚÑEZ

La lluvia ralentiza los trabajos en el derrumbe de la autovía en A Xalde | GONZALO NÚÑEZ

Los trabajos para sostener el derrumbe del talud que la semana pasada se desprendió sobre una casa de A Xalde de Arriba causando un herido continuaron en el día de ayer, aunque sin el despliegue de maquinaria del lunes. Eso sí, se podía ver movimiento en ambas márgenes de la calzada. No en vano se están analizando otros tramos de taludes para minimizar el riesgo de nuevos desplomes en este invierno tan lluvioso que está poniendo a prueba las infraestructuras. Se espera que las tareas se prolonguen a lo largo de los próximos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents