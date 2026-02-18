Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo

Con el itinerario previsto, la complicidad del buen tiempo y las incombustibles ganas de pasarlo bien, O Hío y Aldán cerraron ayer dos días grandes del Entroido, a la espera de enterrar el Mexilón, y el centro urbano quema esta noche su símbolo

Colorido en el Martes de Entroido en O Hío

Colorido en el Martes de Entroido en O Hío

Colorido en el Martes de Entroido en O Hío / Gonzalo Núñez

Gonzalo Martínez

Cangas

Sin niebla ni lluvia, y con los pies puestos en la ruta norte, la que mira hacia Nerga y Donón, la marea humana del Entroido de O Hío completó ayer el recorrido por la parroquia y puso fin a las celebraciones tradicionales por este año. «Pobre de min, xa rematan as festas que máis me gusta vivir!», entonaba un grupo de devotos, calcando el modelo de San Fermín. «Xa falta un pouco menos p´a repetir», remendaban.

Comparsa A Cojonuda en Aldán

Comparsa A Cojonuda en Aldán

Comparsa A Cojonuda en Aldán / Gonzalo Núñez

También cruzó el ecuador el Carnavaldán, que vivió ayer su «martes de Farrovellos» con comparsas, charangas y mucha participación popular que tuvo el avituallamiento en la carpa, a mediodía, y remató en la misma con el «bule bule ata caer de cú». El viernes a las 5 de la tarda partirá el Enterro da Mexilla, y el sábado a las 4 arrancará el adiós al Mexilón, con comitiva hasta el muelle.

Noticias relacionadas y más

En el centro urbano de Cangas, ayer hubo una actividad intergeneracional en la carpa con la comparsa Os Repunantes y los centros de día del municipio. Desde el Concello pusieron en valor la inicitiva de la murga y la implicación social. Hoy el Enterro do Momo marca el finiquito del Entruido cangués. Tras la convocatoria de viudas, el sepelio y quema de su emblemática figura partirá a las 19.30 horas desde el Costal hasta Ojea. El fin de fiesta, con Pladür y Derrota Federica.

Un "Entruido" intergeneracional en Cangas

Un "Entruido" intergeneracional en Cangas

Actividad intergeneracional en el "Entruido" de Cangas. / M.N.

TEMAS

