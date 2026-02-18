Las familias de la comarca compostan 565 toneladas de residuos orgánicos en 2025

El servicio de recogida de basura se ha convertido en el principal foco de confrontación política en O Morrazo desde que el gobierno de la Mancomunidade inició la tramitación de la nueva ordenanza. El texto incluye una subida de la tasa de recogida y tratamiento de residuos. Se recoge, eso sí, que los nuevos importes se revisarán cada dos años y podrían bajar si disminuye la cantidad de basura que se envía a Sogama, la correspondiente al contenedor verde.

Para lograr estas rebajas, resulta clave incrementar el reciclaje y el compostaje de los biorresiduos. Los últimos datos revelan que, a lo largo de 2025, las familias de O Morrazo apostaron por el compostaje para gestionar 565,596 toneladas de residuos orgánicos, tanto en composteros individuales repartidos en viviendas unifamiliares como en centros comunitarios situados en los cascos urbanos. Es la cifra más alta registrada hasta la fecha. A ello se añade la recogida puerta a puerta para los llamados grandes generadores —hostelería, colegios, fruterías y floristerías—, que aportó 158.010 kilos.

En cuanto a la implicación vecinal, el programa está más desarrollado en Moaña que en el resto de concellos. Entre composteros individuales y comunitarios, en el municipio se trataron 249,542 toneladas de biorresiduos sin necesidad de depositarlas en los contenedores verdes. En el rural, 546 composteros individuales permitieron gestionar 131,167 toneladas, con una producción final de 27,8 toneladas de compost, utilizado como fertilizante orgánico.

En compostaje comunitario, los 14 puntos de Moaña trataron 118,375 toneladas de materia orgánica y generaron más de 25,1 toneladas de compost. Las unidades de la calle Daniel Castelao fueron las más utilizadas, con 19,8 toneladas tratadas. Les siguieron, con más de 10 toneladas, las de la Praza Lola Diz, la avenida Concepción Arenal y la Praza 25 de Xullo. El punto con menor uso fue el de la Travesía da Seca, con 1,1 toneladas tratadas desde su puesta en funcionamiento.

Moaña tiene el programa más avanzado al rondar las 250 toneladas

En la implantación del programa de compostaje, Cangas sigue a Moaña. En la villa se repartieron 640 composteros individuales, con los que las familias canguesas trataron 155,604 toneladas de residuos orgánicos, obteniendo como resultado más de 33 toneladas de compost.

La participación en el compostaje comunitario en Cangas, sin embargo, continúa siendo menor: se trataron 41,884 toneladas en los seis puntos existentes, con una producción de casi nueve toneladas de compost. En este caso, las unidades urbanas más utilizadas son, con mucha diferencia, las de la Avenida de Galicia, donde se concentran 10 contenedores (frente a los seis del resto de ubicaciones). Durante 2025 se realizaron 13 repartos de fertilizante orgánico en este punto, con un total de 14,8 toneladas entregadas. A continuación se sitúan, con aproximadamente la mitad de uso, las unidades de los Xardíns de Andrea y de Canabés.

En Bueu, los biorresiduos compostados —y, por tanto, no enviados a Sogama, con el coste que ello implica— ascienden a 118,573 toneladas. De ellas, casi 113 toneladas proceden de los 464 composteros individuales repartidos entre las familias. El tratamiento colectivo es menor, ya que Bueu cuenta con cuatro puntos de compostaje comunitario. Con la salvedad de que no hay datos de Pescadoira y Beluso, entre As Lagoas y la Rúa Estévez se trataron más de 5,8 toneladas de basura orgánica, con un resultado de más de 1,2 toneladas de compost.

En total, actualmente están en uso 24 composteros comunitarios en los tres concellos que conforman la Mancomunidade do Morrazo.

Planta de A Portela

Como ya se indicó, a lo largo de 2025 el camión del servicio puerta a puerta recogió 458.010 kilos de biorresiduos, que fueron trasladados a la planta de A Portela. Allí se trataron y dieron como resultado unas 80 toneladas de compost, que la Mancomunidade distribuye de forma gratuita entre la vecindad en entregas periódicas. Estos datos suponen un incremento del 31,66% respecto a los 347.880 kilos recogidos en 2024.

Contenedor marrón

Entre las medidas para reducir la dependencia del tratamiento en la planta que Sogama tiene en Cerceda, este fin de semana el Concello de Moaña anunció que se sumará a la instalación de contenedores marrones. El ejecutivo local se comprometió con este proyecto piloto —ya en marcha en Bueu y Cangas— en una reunión con los colectivos vecinales de NovaMeira, Domaio y Bouza-Quintela, a la que también estaba convocada Praia-Seara, aunque no pudo asistir. Las ubicaciones previstas son Correros (Domaio), la Porta do Sol (Meira), dos puntos en Ramón Cabanillas junto al supermercado Eroski y en A Martinga, además de la avenida de Marín.