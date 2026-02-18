«Se fas os plans de mañá, encaixas cos horarios de Moaña»

Las once comparsas de carnaval que desfilan este año en Moaña actuaron ayer en el festival del centro cultural Daniel Castelao organizado por la Asociación de Veciños A Bouza-Quintela y hoy descansan para volver a subirse a los escenarios mañana, jueves, a las 19.00 horas en el festival de O Con y O Real. Además, mañana habrá actuación del alumnado de la Escola de Música, también acompañado de comparsas, a las 17.30 horas en la antigua rectoral de San Martiño.

Las letras irreverentes, que sonarán en todo lo que queda de semana, no solo tienen como objetivo los altercados producidos por la subida de la tasa de la basura. A nivel local la concejala de Cultura, Coral Ríos, que es la encargada de tratar habitualmente con las comparsas, también protagoniza varias de las canciones. La comparsa Calcarrúas señala, en su canción «Finete abraza a Coral»: «Este día tiven que ir a tocar / para un pouco poder ir a desfrutar / mais non sabía o que me ía atopar / chegar a Berducedo e quedarme «tirá» / e a concelleira, onde está... onde está?»

En esta misma canción tratan los nuevos aparcamientos de la zona azul limitados a 30 minutos y las multas de la Policía Local: «Teño que ir axiña á casa do mar / en trinta minutos non collo nin o pan / o Concello non nos dá «facilidá» / e os «munipas» só están para multar / e a Leti, a ver que fai... a ver que fai?»

Fiesta y concurso de disfraces infantil en la carpa de Moaña. | GONZALO NÚÑEZ

Los agentes municipales no se libran tampoco de su canción propia. En este caso obra de la comparsa Nin Tanto Nin Tan Pouco con su copla «Cousas de Pitufos» en la que se quejan de las multas de tráfico: «Xa veñen outra veeez... os pitufos a multar! / Non quero nunca máis de eso. / Como me pillen, me levan preso! / Non quero nunca máis de eso, de eso, de eso nunca máis. / Non quero nunca máis de eso... / Se se enteran me levan preso! / Non quero nunca máis de eso, yo te lo pido, yo te lo rezo... / Non quero nunca máis de eso!». En el estribillo de la misma canción lamentan el continuo gasto de tener un coche, buena parte del mismo destinado directamente a las arcas públicas: «Entre a baliza, a ITV e o seguro, / xa me teñen ata os collóns... / Non me paran de sacar os duros! / Xa me joderán! Xa me joderán! / Entre a baliza, a ITV e o seguro».

«Se hai un problema iso arreglao Koldo (...). Xa sexa co tema de Aldama máis as súas chavalas lle dan uns cariños»

Siguiendo con la crónica local, la comparsa de Domaio Animodo, disfrazados de Peter Punk payaso, dedican una canción a su parroquia: «Houbo en Domaio Roubos de carallo / De Calvar ata Verdeal, / E o centro de saúde pingueiras xa non sufre / Foi a obra do Escorial.

Porque isto é... Isto é Domaio / Sinte Domaio / Sempre Domaio / Isto é Domaio.

Seica baixo Rande / Dase amor de balde / Quedan moitos para soplar, / E mentres na Rotea / Nin obras nin licencia / Para á casa do local», explican en esta coplilla.

Habelas Hailas incide en un tema que se repite en los últimos años y es la falta de oferta de hostelería para salir por las noches en Moaña: «Se queres continuar coa noite de parranda, / non vaias ó Uxia’s coffee, / non é un chiringo de praia. / pégate media volta, sube ó masque, non seas parva. / locales non haberá, pero sobra jandallada. / se xa eres viejoven e fas planes de mañana, / a túa onda encaixa cos horarios de Moaña. / subiulles a basura, pero nin con iso ablandan. / como encherán a peto cos horarios que lle gastan?

Antes das nove pecha a Orensana, / enriba os luns non abre nada / a iso das nove pecha os laranxos / mais se eres cego, vai agüecando».

Rueda y PSOE

Más allá de las lindes de Moaña no se libra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La comparsa femenina Follas Novas, disfrazada de madre de dragones, le dedica la canción «¡Mentirei!» con el ritmo de «Xirarei», el popular tema del moañés Xil Ríos: «Mentireiiiiii / mentirei cando fale dos incendios / mentirei no tema da sanidá / mentirei sempre que a min me conveña/ pra gobernarte... / mentirei e mentirei / mentireille a cara os nosos mestres / o ensino público esquilmarei / deixareinos sen mestres «ferramenta» / analfabetos criarei e criarei».

Tampoco el Gobierno central y sus escándalos de corrupción y prostitución pasan por alto de las letras del Entroido moañés. Animodo dedica una coplilla al exministro de Transportes José Luis Ábalos: «No PSOE estamos de festa / Que hai chistorras pa’ todos / A desfalcar canto queiras / Será por dinero, total pagan outros. / Menudo asco de peña / Joberna ese chabolo / Estar tranquilos chavales / Que se hai un problema, iso arreglao Koldo. (…)

Xa sexa co tema de Aldama / Máis as súas chavalas que lle dan uns cariños / O de Sánchez con Air Europa, non sabía pobriño».