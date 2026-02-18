Cancelado el transporte de ría por las malas condiciones del mar

El transporte de ría está cancelado en la jornada de hoy debido a las malas condiciones del mar. Tanto Mar de Ons como Nabia han suspendido las conexiones de Cangas y Moaña con Vigo hasta nuevo aviso. La última conexión de la primera compañía fue a las 10:30 horas.

Toda la costa gallega vive hoy una jornada complicada por fuerte viento y oleaje debido a la borrasca Pedro. En el caso concreto de las Rías Baixas, hay alerta amarilla hasta medianoche por vientos del sudoeste de fuerza siete y hasta las 18 horas por oleaje de 4 a 5 metros. A partir de esa hora el aviso escala a naranja por ondas de 5 a 7 metros.

Este nuevo frente afecta a toda la comunidad, con alerta amarilla rachas de viento superiores a los 70-80 km/h. A ella se suma otro aviso del mismo color por acumulaciones de nieve de más de 5 centímetros a partir de los 1000 metros en las montañas de Lugo y Ourense.