AV pide al Concello negociar con la Sareb las casas de A Regueira

Alternativa dos Veciños (AV) insta al Gobierno de Cangas a iniciar «de maneira urxente» negociaciones con la Sareb para incorporar las viviendas inacabadas de A Regueira al parque público municipal, adelantándose a cualquier intento de subasta de las mismas. También pide la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas «explorar todas as vías posibles de adquisición, cesión ou convenio de xestión» que permitan disponer de dichas viviendas y ponerlas a disposición de las familias que las necesitan, así como solicitar un informe técnico y económico «inmediato» sobre su estado estructural, costes de finalización y posibles vías de financiación pública.

Las 23 viviendas unifamiliares inacabadas de A Regueira se han convertido en símbolo de la crisis del ladrillo y de «oportunidade perdida en materia de planificación urbanística», pero también en solución para muchas familias si el Concello lo tramita, señalan desde AV. Argumenta que Cangas sufre una creciente dificultad de acceso a la vivienda y que la presión del alquiler, la estacionalidad turística y la falta de parque público impiden que la población, especialmente los jóvenes, puedan emanciparse o desarrollar sus proyectos. Recuperar la urbanización de A Regueira como «bolsa municipal de alugueiro para mocidade e familias» es una prioridad que AV insta a aprovechar antes de que pasen definitivamente al mercado privado.