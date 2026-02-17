La Xunta desplaza maquinaria al talud de A Xalde y analiza el tramo de Domaio

La Autovía do Morrazo (AG-46) es una de las carreteras de la comarca que más ha sufrido las consecuencias del tren de borrascas que sacudió Galicia desde el pasado mes de enero. Una retroexcavadora de grandes dimensiones se incorporó ayer en el kilómetro 11, en el límite entre Moaña y Cangas, para la reparación del talud en el barrio moañés de Xalde de Arriba, en donde, hace hoy una semana, se produjo un desprendimiento con importante cantidad de tierra vegetal, que enterró una casa e hirió a un vecino jubilado de Meira que estaba dentro.

Carril cortado ayer en la autovía en Domaio. / Gonzalo Núñez

Ayer quien circulaba por la Autovía se encontraba en su inicio en Domaio con varios kilómetros del carril derecho, el más próximo a los taludes, cerrado al tráfico con conos. Se advertía de obras ya en la salida de la autopista y desde la Xunta confirmaban a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, la cual sigue atenta las obras en la autovía, que se trataba de tomar muestras del aglomerado. En este tramo de la autovía siempre fueron frecuentes derrumbes en los taludes que quedaron como paredes verticales tras el desdoblamiento, y aunque sin peligro para casas, supone un riesgo para conductores. Tras varios trabajos de contención cuando se desdobló el corredor en 2021, no se repitieron aquellos grandes desplomes de piedras, pero sí que continúan dando avisos con pequeños arrastres de tierras y piedras, que llevan meses señalizados con conos, como también en el carril de incorporación al enlace de Cangas, en donde cayeron grandes rocas y se había proyectado la construcción de un falso túnel, cuyo proyecto se elaboró y se cuantificó, pero no se llegó a ejecutar, como tampoco el desdoblamiento del tramo que sigue como corredor hasta Aldán.

Los dos jabalíes muertos en la autovía cerca del enlace de Cangas. / Fdv

Allí, próximo al enlace de Cangas trabajaba ayer la retroexcavadora en las labores de contención del talud que desde la consellería aseguran que se debió a agua acumulada tras las intensas lluvias, por otra parte, excepcionales en cuanto a días consecutivos. También en esta zona, en el punto kilométrico 10, aparecieron atropellados dos pequeños jabalíes, en una jornada de mucha niebla y de escasa visibilidad en la autovía que, por otra parte, continuará con el carril cortado, debido al derrumbe en A Xalde, en la incorporación a la carretera desde Cangas. La consellería confirma que se mantendrá el desvío, aunque ya descartó que la calzada de la carretera presentara fisuras debido al derrumbe.