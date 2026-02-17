Saneamiento
Reparación en el bombeo de Beluso
La concesionario reparó la semana pasada las instalaciones que albergan el bombeo de Beluso, situado en la explanada del puerto. La actuación supuso la reposición de parte de la estructura de madera, dañada hace meses tras una avería en el servicio, como se confirmó desde el gobierno local buenense.
