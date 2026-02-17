Temporales
El PSOE alerta de que el Concello no pidió las ayudas por las borrascas
Reclama al gobierno moañés que acceda a la línea del Estado para afrontar los daños
El concejal del PSOE en Moaña, Mario Rodríguez, denunció ayer que el Concello aún no haya solicitado la línea de ayudas extraordinarias puesta en marcha por el Gobierno central para reparar infraestructuras municipales dañadas por los temporales de este invierno. A su juicio, se trata de una oportunidad «fundamental» para financiar la reparación de viales, pabellones y otras instalaciones afectadas por el tren de borrascas, que está dejando numerosas incidencias en todo el país.
El edil socialista pidió a los responsables municipales que «no estén en modo disfraz por el carnaval» y pasen a «trabajar y gestionar». Rodríguez sostiene que no se puede permitir que el Concello «quede fuera» de estas subvenciones estatales y critica que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra «no están dando una respuesta suficiente a los daños provocados por los temporales».
En este contexto, instó a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), a iniciar de inmediato los trámites necesarios para acceder a estas ayudas y a informar sobre el proceso en las comisiones informativas.
