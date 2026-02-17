Concello
La plaza de abastos opta a conseguir el sello de mercado excelente
Coral Ríos confirma que están ocupados 22 de los 33 puestos y como no hay mucha demanda se propondrá reorganizar su tamaño
La concejala de Cultura y Promoción Económica de Moaña, Coral Ríos, confirma que el Concello ya presentó la solicitud para la concesión del sello de excelencia a la plaza de abastos,que otorga la Consellería de Emprego, y que ya tienen en Galicia los mercados de Tomiño, Vilagarcía, Pontedeume y Carballo. La Xunta abrió este mes una convocatoria de ayudas, más simplificada y dotada con 2,3 millones de euros, para que se pueda pedir este sello con la intención de llegar este año a 10 mercados excelentes, y potenciar mejoras en las plazas que ya lo tienen.
Coral confirma que la plaza, que cuenta con 22 de los 33 puestos ocupados, figura como «firme candidata» a la excelencia, según un estudio encargado por el Concello a una empresa, aunque reconoce que no hay mucho interés en ocupar los puestos vacantes por lo que la intención del Concello es reorganizar el tamaño, previa consulta y reunión con los vendedores. Asegura que muchos puestos precisan de más tamaño pero la ordenanza actual no lo permite.
En un estudio previo al actual, ya se confirmaba, señala la edil, el buen mantenimiento que se hace el Concello de la plaza y la limpieza. Respecto al estudio, que Ríos espera financiar con cargo a la subvención de la Xunta, incluye un estudio de la normativa municipal y propuestas de modificación o actualización; un trabajo de mercado, de impacto económico actual y potencial en el entorno, recogida de opiniones sobre la plaza tanto de placeros como de usuarios, así como un informe de necesidades, descripción de oferta y demanda, con ficha individual de los puestos en activo y mejoras; estrategia de optimización y redimensionamiento de usos y revisión de las concesiones. Entre otras medidas se plantea la valoración de los procedimientos administrativos de adjudicación de los puestos, así como propuestas de mejora, estudio de financiación, una guía de buenas prácticas o encuestas de satisfacción. El Concello sigue a la espera de la desafectación del inmueble por Costas para llevar a cabo estas propuestas, y espera que sea inminente.
