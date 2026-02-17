El plan de saneamiento da prioridad a la calle Noria, Cribeiro, Barreira y Longán

El gobierno local de Cangas tiene un plan de saneamiento y lo está poniendo en marcha, atendiendo a las prioridades y a las urgencias. Ahora mismo se está en la redacción del proyecto del saneamiento y abastecimiento de la calle Noria, lo mismo que en la avenida de Bueu y Alexandre Cribeiro, el saneamiento y abastecimiento en la calle Barreira, (Liméns), el saneamiento en Longán (la mitad está hechos y falta la segunda fase) , la memoria valorada de la renovación de redes Toxeira, el anteproyecto saneamiento Balea (Outeiro de Balea), el proyecto del colectivo de saneamiento en la Alameda de Aldán (falta ejecutar), la memoria valorada de Ramal do Paraíso, la renovación del bombero de Massó y la redacción del proyecto de Fonte do Galo. Se trata de un ambicioso plan de renovación que el gobierno municipal pretende asumir poco a poco, bien a través de plan de inversiones de la UTE Gestión, como de fondos propios o subvenciones. Un ejemplo, solo en saneamiento de la calle Bueu, que no afecta a toda la vía, supera el millón de euros. Para el año 2026 también está previsto la memoria valorada de la renovación de EBRAS Viñó I, II y III.

El gobierno local es consciente del problema que hay con el saneamiento y trata de enmendarlo, como lo demuestra el plan que tiene proyectado, donde figuran también las oras ya realizadas: proyecto de abastecimiento en zonas altas de Chamiceira, saneamiento en Patas, anulación del colector del río Bouzós en Canabés, saneamiento del barrio de Romarigo, renovación saneamiento avenida Espíritu Santo (fases I y II), proyecto de renovación de calderería cámara de llaves del depósito de Coiro, colector del río Bouzós y memoria para la auditoría de las redes de saneamiento para la detención de infiltraciones.

Por su parte, el grupo municipal del PP de Cangas se hace eco del nuevo vertido de aguas residuales que hay junto al puerto, del que dio cuenta ya la cofradía de Pescadores. este fin de semana. En su opinión, vuelve a poner de manifiesto la situación límite en la que s encuentra el saneamiento municipal tras años de abandono y falta de control por parte del gobierno local. La oposición vuelve a decir que no se trata de un episodio aislado, sino una consecuencia directa de una gestión fallida que acumula más de 200 incidencias en la red de saneamiento en la última década. Para el PP se trata de una falta absoluta de planificación, manteniendo la inversión de un servicio básico que es de competencia municipal. Recuerdan al BNG que gastó en lo que se lleva de mandato alrededor de 60 millones de euros con nula incidencia en el que respecta a este servicio. El PP exige al gobierno que abandone la pasividad y de explicaciones claras a los vecinos, haciendo público el informe técnico al que s hizo referencia tras este último vertido, ya que ea día de hoy no existe acceso ni constancia oficial de su cuantía. Reclama también medidas urgente para reparar los daños y evitar estos episodios.