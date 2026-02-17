La nueva red de Castiñeiras, pendiente de la Diputación

La nueva línea eléctrica que suministrará al parque empresarial de Castiñeiras aún está pendiente de recibir la autorización de la Diputación de Pontevedra, debido a la afección de viales de su titularidad. El proyecto ya cuenta desde hace días con el visto bueno de la Consellería de Industria, pero sigue en pleno proceso de tramitación de otros permisos. Una vez se consiga el del organismo provincial, la obra deberá pasar por el Concello de Bueu para que este la autorice de forma definitiva.

El proyecto de Naturgy, a través de su distribuidora, Unión Fenosa Distribución (UFD) permitirá la construcción de un nuevo centro de transformación de 630 kilovoltios-amperios y la extensión de una doble línea subterránea de media tensión de 3,4 kilómetros. La distribución será en tres tramos, con uno primero entre la subestación de A Madalena y A Portela, en el cruce de la PO-551 con la EP-1303; uno segundo de 1.114 metros desde este punto hasta el nuevo centro de transformación, ya en el parque empresarial; y uno tercero –también de 1.114 metros– que conectará desde aquí la línea con el empalme en el cruce del Alto da Portela.

Con esta obra se pretende garantizar el suministro en el polígono industrial y atajar los apagones sufridos en los últimos años, que afectaron a la actividad de las empresas sitas aquí.