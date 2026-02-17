Infraestructura eléctrica
La nueva red de Castiñeiras, pendiente de la Diputación
Redacción
La nueva línea eléctrica que suministrará al parque empresarial de Castiñeiras aún está pendiente de recibir la autorización de la Diputación de Pontevedra, debido a la afección de viales de su titularidad. El proyecto ya cuenta desde hace días con el visto bueno de la Consellería de Industria, pero sigue en pleno proceso de tramitación de otros permisos. Una vez se consiga el del organismo provincial, la obra deberá pasar por el Concello de Bueu para que este la autorice de forma definitiva.
El proyecto de Naturgy, a través de su distribuidora, Unión Fenosa Distribución (UFD) permitirá la construcción de un nuevo centro de transformación de 630 kilovoltios-amperios y la extensión de una doble línea subterránea de media tensión de 3,4 kilómetros. La distribución será en tres tramos, con uno primero entre la subestación de A Madalena y A Portela, en el cruce de la PO-551 con la EP-1303; uno segundo de 1.114 metros desde este punto hasta el nuevo centro de transformación, ya en el parque empresarial; y uno tercero –también de 1.114 metros– que conectará desde aquí la línea con el empalme en el cruce del Alto da Portela.
Con esta obra se pretende garantizar el suministro en el polígono industrial y atajar los apagones sufridos en los últimos años, que afectaron a la actividad de las empresas sitas aquí.
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un grito desesperado de una madre para ayudar a su hija en Beluso
- El mar muestra las vergüenzas ajenas
- Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa
- Los taludes de la Autovía do Morrazo, bajo lupa tras enterrar una casa en Moaña