Moaña reclama el traspaso del castro de Domaio tras su limpieza

El Concello de Moaña mantuvo una reunión con representantes de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), a petición del gobierno local, para reclamar que se acelere el traspaso de la titularidad del yacimiento castreño de Montealegre, en Domaio.

El objetivo municipal es aprovechar los trabajos realizados por la Xunta a finales de 2025, cuando se acometió la limpieza de la maleza del poblado castreño, una actuación que el vecindario llevaba años reclamando. En esas labores también se realizaron reparaciones en las vallas perimetrales del enclave. Los trabajos se ejecutaron a través de Seaga.

El acuerdo entre ambas administraciones recoge que la cesión del terreno debe formalizarse precisamente después de la retirada de la maleza. A partir de ahí, el Concello asumirá la gestión y el mantenimiento del yacimiento, además de impulsar su apertura al público, una demanda reiterada por los vecinos de Domaio desde hace casi seis años.

El yacimiento, que se salvó de las obras de la Autovía do Morrazo gracias a las movilizaciones vecinales, sacó a la luz un asentamiento galaico-romano datado entre los siglos I a. C. y I d. C.

Las excavaciones, financiadas por la Xunta de Galicia, permitieron identificar cinco estructuras vinculadas a viviendas y almacenes, además de un llamativo empedrado de acceso. También se catalogaron hasta 20.000 piezas de valor histórico, entre las que destacan una escultura antropomorfa de unos 60 centímetros, varios anzuelos de bronce y distintos restos de cerámica.