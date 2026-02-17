Droga
Incautan 300 gramos de hachís a un hombre en la movida de Cangas
Se encontraba delante de un pub en la calle Ferrol
Cangas
Las noches locas del entroido traen sus consecuencias también en Cangas, en donde la Policía Local se incautó de 300 gramos de hachís a un varón, en la noche del viernes. El hombre estaba frente a un pub en la calle Ferrol, en la zona de la movida nocturna.
La patrulla de guardia le leyó sus derechos como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La Policía Local ha reforzado el control nocturno en estos días de fiesta, sobre todo en la zona de concentraciónde los locales de copas.
