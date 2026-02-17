Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hostelería pone el sol

Ya hay nuevos «Soles» de la Guía Repsol para los mejores restaurantes de España en 2026 . Ayer se entregaron en una gala en Tarragona. O Morrazo figura en la guía con cuatro restaurantes, dos en Moaña

Lino Fervenza con su mujer Lorena Durán en el restaurante de A Fraga, en Meira. / Gonzalo Núñez

Cristina González

Moaña

La hostelería de O Morrazo da un paso de gigante cuando se habla de guías culinarias como la de Repsol, que ayer en Tarragona entregó sus nuevos «Soles» a los mejores restaurantes, con ocho nuevas incorporaciones, por lo que Galicia cuenta con un total de 49 restaurantes galardonados, de los que 34 son con Un Sol; 12 con Dos Soles y 3 con Tres Soles. A nivel de España se han distinguido 83 nuevos restaurantes, y Galicia se cuela con uno «La Tafona» (A Coruña) entre los tres con la máxima categoría.

La comarca de O Morrazo no figura con nuevos establecimientos este año, pero sí que aparece en la guía 2026 con cuatro establecimientos y dos de ellos se encuentran en Moaña. Se trata de A´d Lino Taberna, en meira de Arriba y el restaurante Pradoviejo, en el centro urbano, en Ramón Cabanillas, un espacio con una imagen muy cuidada que se ofrece como «un refugio para el disfrute y el bienestar» y con un comedor «con diseño orgánico y relajante, a base de madera de roble, flores frescas y buena música».

El restaurante de Lino Fervenza se encuentra en la parte alta de Moaña, en la casa que era de su abuelo y en plena naturaleza, en medio de bosques autóctonos y junto al río da Fraga, por donde el exfutbolista y cocinero se ha abierto el camino de la fama como «El hombre que pasea las carnes». Por su restaurante pasó el año pasado el rey emérito a saborear el chuletón de Moaña y es habitual que lo hagan muchas caras conocidas.

“Doade”, en Cangas y Nordés, en Bueu, también dan buen nombre y categoría a estos municipios como restaurante con Sol en la guía.

Noticias relacionadas

En Galicia se estrenan con Un Sol «Mama» (Pontevedra), «Alberte» (Vigo), «O Secadeiro» (Outes), «El de Alberto» y «Gunnen», en A Coruña; «Vértigo» en Sober (Lugo) y «Miguel González», en Perreiro de Aguiar (Ourense).

