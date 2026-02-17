Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El GALP oferta cursos «online» para atención en turismo marinero

Redacción

Bueu

El GALP Ría de Pontevedra ha puesto en marcha una oferta de formación complementaria para reforzar la capacitación en actividades de pesca-turismo o de turismo marinero, dentro del proyecto de cooperación Mar e Rías Pesca&Turismo. Los tres cursos que se imparten son los de Habilidades sociales y atención al público (en la semana del 9 de febrero), de atención a personas con discapacidad (en esta semana) y de inglés para atención turística (la próxima semana).

La formación se ofrece online y los interesados tienen un plazo de un mes para llevarlos a cabo una vez formalicen su inscripción. A la finalización de cada acción formativa recibirán un diploma acreditativo.

Las inscripciones se realizarán a través de la web pescaeturismo.gal en la sección Formación-Cursos, donde se puede consultar la información de cada uno de ellos.

