Formación
El GALP oferta cursos «online» para atención en turismo marinero
Redacción
El GALP Ría de Pontevedra ha puesto en marcha una oferta de formación complementaria para reforzar la capacitación en actividades de pesca-turismo o de turismo marinero, dentro del proyecto de cooperación Mar e Rías Pesca&Turismo. Los tres cursos que se imparten son los de Habilidades sociales y atención al público (en la semana del 9 de febrero), de atención a personas con discapacidad (en esta semana) y de inglés para atención turística (la próxima semana).
La formación se ofrece online y los interesados tienen un plazo de un mes para llevarlos a cabo una vez formalicen su inscripción. A la finalización de cada acción formativa recibirán un diploma acreditativo.
Las inscripciones se realizarán a través de la web pescaeturismo.gal en la sección Formación-Cursos, donde se puede consultar la información de cada uno de ellos.
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un grito desesperado de una madre para ayudar a su hija en Beluso
- El mar muestra las vergüenzas ajenas
- Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa
- Los taludes de la Autovía do Morrazo, bajo lupa tras enterrar una casa en Moaña