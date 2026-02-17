Farrovellos en Aldán y chuvasqueros en Cobres

El entroido sigue su ruta pese a la lluvia, aunqnue con menos jolgorio en la calle, pero con la gente con ganas de pasarlo bien. La parroquia canguesa de Aldán celebra hoy el Martes dos Farrovellos y la gente saldrá como pueda, como también lo harán en el entroido tradicional de Cobres, en Vilaboa, en donde la Asociación Cultural Cobres ha comprado chuvasqueros transparentes para que no se estropee la vestimenta de madamas y galáns, auténticas piezas de artesanía.

El Martes dos Farrovellos comenzará en Aldán a las 10:30 con la salida desde la carpa de la comparsa «Os que madrugan» con la charanga Amigos colores y los vecinos y gente de fuera haciendo un recorrido por Espiñeira, San Cibrán y Herbello para regresar a la carpa en donde habrá una gran laconada. A las 15:30 saldrá de la carpa la comparsa «A cojonuda» para recorrer los barrios de Piñeiro, Gandón y Menduiña y regresar a la carpa, en donde a partir de las 21:30 hay «Bule bule».