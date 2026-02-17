Entra en vigor el convenio de adhesión de Cangas a VioGén

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo público la incorporación de Cangas al sistema integral de protección de las víctimas de violencia de género (VioGén). Con la publicación del convenio entre el Ministerio de Interior y el Concello se cumple con el último trámite del proceso iniciado en octubre, cuando la Junta Local de Seguridad acordó la incorporación, lo que supone que Guardia Civil y Policía Local pasan a trabajar de forma coordinada en la protección de las víctimas. En la actualdiad hay 52 casos activos en Cangas, 8 de riesgo medio y 44, bajo.