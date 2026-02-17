Cuatro positivos por droga, uno por alcohol y un conductor sin carné
La policía moañesa realizó varios controles de tráfico en el primer fin de semana de carnaval
El primer fin de semana del entroido moañés dejó varias incidencias a las que tuvieron que asistir los agentes de la Policía Local. El cuerpo municipal dispuso varios operativos de control de tráfico en distintos puntos del municipio a lo largo de todo el fin de semana. En las noches se identificaron y propusieron para sanción hasta a cinco conductores, uno de ellos por un delito al conducir sin carné después de haber perdido todos los puntos.
Entre las sanciones administrativas tres conductores fueron sorprendidos al volante y bajo los efectos de las drogas. Otro dio positivo en alcoholemia aunque no llegó a la tasa de 0,60 que supone delito.
Asimismo, los agentes acudieron a realizar controles en la zona de A Canexa ante las quejas de los vecinos por el «trapicheo» de droga en la zona. Varias personas fueron identificadas llevando cocaína y otras sustancias estupefacientes. Aunque todos ellos llevaban pequeñas cantidades, se exponen a sanciones administrativas con multas de hasta 600 euros por tenencia de drogas en la vía pública.
Las fiestas nocturnas, eso sí, se celebraron en el primer fin de semana sin incidentes. Hoy, martes de carnaval, la fiesta en la carpa de la alameda correrá a cargo de la Orquesta Origen y los Djs Dumore, Iván Alonso y Diego Mariño.
