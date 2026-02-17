Un coche de lujo, abandonado en Altamira.

Este coche portugués de alta gama lleva abandonado semanas en el parking público de Altamira. tiene una ventanilla rota y muestras de que intentaron ponerlo en marcha. Y no es el primero que aparece en Altamira en estas circunstancias. Algo raro, raro, raro.

Las guardias son consustanciales a los médicos

A ver si puedo entender eso de que los médicos solo quieren realizar guardias voluntarias. Cuando se piensa en preparase para una profesión, como la de médico, ya se debe tener en cuenta que las guardias es algo que está muy presente en esta profesión, como ocurre en la nuestra, convivimos con ellos desde que empezamos a trabajar. ¡Imagínense que nadie quiere hacer guardias! ¿Qué pasaría entonces?. Otra cosa es que deben estar bien pagadas, eso por supuesto. Hasta ahí. Y lo que no se puede hacer es dejar a los novatos siempre de guardia. Yo soy testigo de que se hizo, sin ningún rubor. Nadie está en contra de que deben estar muy bien pagados por la función que realizan. Eso no se cuestiona.

Ni presentándose Feijóo en Moaña, me dicen

A ver, que me dicen que el Partido Popular ya da por perdidas las elecciones municipales en Moaña, que lo de las urgencias lo apeó de la lucha, como al Atlético de Madrid de la Liga. Dicen que ni aún presentándose el propio Alberto Núñez Feijoo tienen posibilidad alguna de sacar un resultado para levantar el alicaído ánimo.