Las pedradas por la basura y la falta de bares, temas del carnaval de Moaña

Las once comparsas que desfilan este año en el carnaval de Moaña ya mostraron sus disfraces y varias de sus coplas marcadas, como siempre, por la crítica social y el humor ácido. Como no podía ser de otra forma, la subida de la tasa de la basura y los altercados ocurridos en Cangas el pasado mes de octubre marcaron buena parte de las canciones.

Os Loboghaitas, que volvieron a desfilar este año, recomiendan a la alcaldesa, Leticia Santos, que no vaya por Cangas: «Leti (Leti), que hostia pasa coa basura? (Leti) / Leti (Leti), a que hostia foche a Cangas paisana? (oooh) / Leti(Leti), que tiveches que saír escoltada / Vaia pedrada! Leeeetii, con Franco isto non pasaba, en Moaña. Que volva Fraga!».

La comparsa Sen Tempo Non Era, por su parte, trata el tema en su canción «O Tasazo»: «Hai quen di que toda a culpa tena o concello / Hai a quen lle mola reciclar todo o tempo / Tan os das aldeas que non poden facelo / E os peperos todos violentos (...) / E cando foi a reunión vaia movida / Unha pedra deu no coche de Leticia / Miro o vídeo 20 veces todo atento / Porque a xente toda quere entrar pa dentro / Dentro, dentro / Foi no axuntamento / O final todo o mundo quere ter alí un asiento / non querían saír/ o BNG alí dentro / Pecháronse dicindo que eles fóra tiñan medo».

Lleno en el salón de actos de As Barxas para las actuaciones. | FDV

La comparsa Os Combois , con su disfraz de caniche drag queen, repasa en su canción «Pum, pum, pum. A sinfonía das ostias», varias de las peleas que trascendieron este año en distintos eventos de Moaña: «Aquí van Os Combois a falar das movidas. / De todos eses follóns que pasaron nesta vila. / Sorprender era difísil pero volveu a pasar. / (Porque así somos en Moaña non deixamos de innovar). (...) / Esta pasou máis arriba alí donde un asador. / Hubo un conflito serio unha forte discusión. / A cousa se desmadrou e de tono subiu. / Un quería a rasón e outro coa escopeta viu. / Que verjonsa pensei eu despois xa o vin normal. / Quen quere dar a rasón inda por riba a un familiar.

E pum! Pum! Pum! pejou tres tiros ó sielo. /Con esta xente non te pases son medio de Berducedo. / Xa veu a polisía que alí teñen outra lei. / Foron todos sacudidos e o da ambulansia tamén!».

No se salvó, en esta canción, la alcaldesa tras la caída que sufrió en otoño y que le había causado daño en la nariz: «Vamos cunha historia da alcaldesa pa acabar. / Neste San Martiño ela pasouno moi mal. / Pois aquí en Moaña non falaban doutra cousa. / Xa que se notaba que aljo lle pasou na tocha».

Más allá de la crónica local, las comparsas reparten también a los fans de los reality shows como La isla de las tentaciones. Sen Tempo Non Era canta al respecto: «Estou mirando a television / Mirando a isla das tentacións /Ese proghrama de telesinco / Pasan o día deitados / E van de lío en lío.

Cando quere / pode machacar / E si el lle ghusta ela vaise liar / Arriman sebolleta na piscina / A alarma está sonando / Na habitasión de arriba».

Fachaleco

La agrupación Nin Tanto Nin Tan Pouco reparte a diestra y siniestra en sus canciones de este año. Ante el auge de la derecha, sobre todo entre los más jóvenes, responde con su canción «Fachita» con versos como los siguientes: «Ese do fachaleco volveume tolaaa, / gústanlle ver os toros e esas cousas. / Nin nunha mala racha colle unha roja. / Ese do fachaleco volveume tolaaa / Na dereita a pulsera, leva ao mitin a bandera, / rodeado dos colegas grita «¡Arriba España entera! / Recolleume no Mercedes, imos de festa a Sanjenjo, / onde veranea o JuanCa, di que da «buenos consejos».

A la regidora, la misma comparsa, la acusa de la falta de bares y oferta de ocio: «Dende que ti chejache, / a festa en Moaña pola noite rematou. / Dende que ti chejache, / o pobo está máis morto que no apagón. / Dende que ti chejache, / non hai onde tomar un triste Barceló».