Bueu aplaza al viernes el Enterriño da Sardiña por el mal tiempo

El Concello de Bueu ha decidido aplazar al viernes la celebración del Enterriño da Sardiña, inicialmente previsto para mañana. La adversa meteorología, con previsión de lluvias para ese día, está detrás de la decisión adoptada ayer por el gobierno local después de consensuarla con las Anpas y ante la esperada mejoría a partir del jueves.

La cita será ahora el viernes 20 a partir de las 17 horas. El desfile saldrá del Centro Social do Mar para dirigirse a Francisco Escáneo, Pazos Fontenla y subir por Johan Carballeira para rematar en la carpa de As Lagoas. Habrá animación con la sardina elaborada con globos y acompañada por una comitiva en la que estarán presentes las Anpas de los diferentes centros de Bueu. De este modo podrán quitarse la espina de no haber podido realizar el desfile escolar del pasado viernes.

