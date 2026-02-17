Bueu aplaza al viernes el Enterriño da Sardiña por el mal tiempo
La comitiva saldrá del entorno del Centro Social do Mar a las 17 y acabará en As Lagoas
El Concello de Bueu ha decidido aplazar al viernes la celebración del Enterriño da Sardiña, inicialmente previsto para mañana. La adversa meteorología, con previsión de lluvias para ese día, está detrás de la decisión adoptada ayer por el gobierno local después de consensuarla con las Anpas y ante la esperada mejoría a partir del jueves.
La cita será ahora el viernes 20 a partir de las 17 horas. El desfile saldrá del Centro Social do Mar para dirigirse a Francisco Escáneo, Pazos Fontenla y subir por Johan Carballeira para rematar en la carpa de As Lagoas. Habrá animación con la sardina elaborada con globos y acompañada por una comitiva en la que estarán presentes las Anpas de los diferentes centros de Bueu. De este modo podrán quitarse la espina de no haber podido realizar el desfile escolar del pasado viernes.
El programa de Entroido de hoy llegará a Meiro con la décima edición de su filloada organizada por la Asociación A Morada (el domingo hubo otra en el astillero de Purro con la AV Banda do Río). Será a las 16 horas, y a las 20.30 se desarrollará el festival de comparsas. n
