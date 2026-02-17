Bateeiros de Aldán retiran el flotador aparecido en Bon

La familia de Aldán propietaria del flotador de batea que apareció varado en la playa de Area de Bon procedió ayer a su retirada en una operación que se llevó a cabo a lo largo de la mañana. El elemento fue uno más de los residuos arrastrados por la marea hasta ese arenal debido a los efectos del tren de borrascas que azota España en las últimas semanas. Eso sí, sus dimensiones hicieron que no pasase desapercibido para las personas que se acercaron por el lugar.

El de la playa buenense es solamente uno de los seis flotadores perdidos por estos bateeiros a causa de los temporales. Tres de ellos, incluido el de Area de Bon, ya han sido recuperados, y los otros tres necesitarán de una operación más compleja, ya que se encuentran hundidos en el mar en la zona donde está la batea. Estos lugares de cría de mejillón han sido unos de los principales afectados por la adversa meteorología vivida en el mes de enero y en lo que va de febrero.

La aparición del flotador de batea en el arenal de Bueu fue detectada el pasado día 4 por el vigilante del Servicio Provincial de Costas en Pontevedra. El ente remitió el día 10 un requerimiento al Concello de Bueu para informarle de la presencia del mismo y advertirle del «riesgo para la navegación en caso de que las mareas lo devuelvan al mar». En el escrito se instaba al gobierno local a «adoptar las medidas oportunas en dicha zona costera, en evitación de males mayores».

El concello contestó que iba a proceder a la retirada del elemento a la mayor brevedad posible, si bien apuntaba que previamente necesitaba obtener los medios materiales necesarios para hacerlo. Eso sí, recordaba a Costas que la competencia en mar le correspondía a ella, por lo que les solicitaba que se adoptasen medidas para evitar que esos flotadores llegasen a los arenales y zonas públicas de baño.

También se le pedía a Costas que investigase para conocer al propietario de la batea de la que se desprendió el flotador, con el fin de repercutirle los costes de retirada de dicho elemento y de la limpieza de la playa provocado por este vertido.

Finalmente eso no ha sido necesario, ya que los dueños de la batea se pusieron en contacto el sábado con la Policía Local de Bueu para informar de que ellos eran los titulares del elemento y que iban a realizar las labores de retirada ayer mismo.

Limpieza el sábado

Por otra parte, Arena Limpia organiza este sábado una jornada de limpieza en la playa de Area de Bon. La cita será a las 11 horas y el material de recogida lo aportará el propio colectivo.