Ayudas de Diputación al patrimonio marítimo
La Diputación aprobó ayudas en O Morrazo para la recuperación del patrimonio marítimo fluvial.Amigos as embarcacións tradicionais de Bueu recibe 3.600 euros para equipar la dorna Mareira I;Mar da Pedra de Cangas, 3.800 para la gamela Rula; Sueste de Moaña, 6.300 para el galeón Eliseo y la S.D. Samertolaméu, 10.000 para el edificio del foso de entrenamiento.
