Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Ayudas de Diputación al patrimonio marítimo

La Diputación aprobó ayudas en O Morrazo para la recuperación del patrimonio marítimo fluvial.Amigos as embarcacións tradicionais de Bueu recibe 3.600 euros para equipar la dorna Mareira I;Mar da Pedra de Cangas, 3.800 para la gamela Rula; Sueste de Moaña, 6.300 para el galeón Eliseo y la S.D. Samertolaméu, 10.000 para el edificio del foso de entrenamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents