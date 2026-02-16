Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira

La subasta que inició el Tribunal de Instancia de Cangas de once fincas calificadas como inmuebles (solar) en San Pedro, en la parroquia de Darbo, por un importe de 7,6 millones de euros trajo a la actualidad del edificio de A Regueira. Se trata de un inmueble abandonado a su suerte, con okupas y que el mundo político cangués relacionaba estrechamente con la subasta. Al menos hasta el año 2018 estaba en manos de Salvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, como recordaba ayer el ex concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, en cuya época se aprobó un proyecto para la urbanización de A Regueira, que se financiaba con el aval incautado por el Concello de Cangas y presentado por Promociones Martínez Abal ante el Banco Santander por un importe e 110.154,87 euros, tras no finalizar el conjunto de 25 chalés previstos en el proyecto.

En aquel momento, el dinero se destinó a la recuperación de espacios públicos cedidos al Concello como consecuencia del aprovechamiento urbanístico de la citada urbanización. Con el citado dinero se realizaron trabajos de mantenimiento en zonas públicas, así como la urbanización pendiente en el proyecto de urbanización de la fuente-lavadero de A Regueira.

El proyecto planteaba la urbanización del vial de la parte alta, con la colocación de iluminación pública mediante farolas, pavimentos de hormigón y cerramiento de la parcela. Se planteaba el desmonte de la fuente y el lavadero, subiendo todos los elementos hasta la cuota de la acera. La pavimentación figura que tendría que ser de piedra en la zona de la fuente y el lavadero. El aval lo ejecutó el actual gobierno local realizó las obras de hormigonado y la actuación en el lavadero.

Retomar la construcción de estos chalés, que forman parte de la Cangas inacabada que dejó la crisis financiera y que de manera sangrante repercutió en el sector de la construcción, se antoja complicado. Lo es porque el gobierno del PP, entre 2011 y 2015 decidió declarar la nulidad de la licencia municipal, por lo que ahora la empresa que quiera retomar esta iniciativa empresarial tiene que comenzar de nuevo los trámites.

Hay que recordar que la construcción de los 25 chalés unifamiliares de A Regueira fue una obra que paralizó en Concello de Cangas en agosto de 2007 por superar las alturas de las cornisas, según se puede comprobar en el expediente de infracción. En ese momento, al promotora tenía permiso para continuar las obras de urbanización, pero no la edificación, mientras no derribase la parte que superaba la altura permitida. La infracción se produjo al tratar de solventar la empresa promotora, Francisco Martínez Abal, la pendiente del monte. En este sentido, construyó tres plantas, que aparentan seis.

En un principio, el propietario era Diz Formoso S.L. y fue Martínez Abal quien compró la promoción en el año 2005 por un importe de 661.113 euros. De manera oficial no se sabe si la constructora legalizó la obra antes de abandonarla a su suerte como consecuencia de la crisis del ladrillo. La construcción generó problemas de aguas en zonas colindantes y también la consiguiente queja de los vecinos de San Pedro, a través de su dinámica asociación vecinal.