El Seprona confirma que el vertido en el lavadero de A Regueira procede de las obras del vial de A Madalena

La polémica por el vertido qeu atascó e hizo rebosar el vertedero de A Regueira, en Cangas, cobra nuevo cariz con el informe del Servicio de protección da Natureza (Seprona) de la Guardia Civil que confirma que sí que está provocado por las obras de acondicionamiento del vial de la Diputación que une A Madalena con Herbello. Esta conclusión respalda la postura del Concello que atribuía a estas obras del organismo provincial como causantes, en contra de lo que respondió la Diputación que desmintió que las inundaciones estuvieran relacionadas con las obras acometidas.

Tal y como informa la Guardia Civil en un comunicado, el pasado 2 de febrero se recibe aviso en el que se denuncia que en el lavadero municipal de A Regueira en A Madalena a raíz de un vertido de origen desconocido, se atascó el lavadero y, por rebose, el agua llegó a la carretera PO-551 ocasionando riesgo para la circulación de vehículos, teniendo que intervenir personal del Concello para desviar el agua.

Añade que se desplazó una patrulla al lugar para comprobar los hechos "y una vez realizada la inspección concluyen que el vertido viene provocado por las obras de acondicionamiento del vial que une A Madalena con Herbello" y que se ponen en contacto con personal de la empresa que las realiza dicha obra con el acuerdo de que el encargado de la obra se pondría en contacto con el Concello para ayudar a paliar los daños causados y la restitución del lugar entre Concello y empresa.

En el comunicado, la Guardia Civil confirma que el día 9 de febrero de 2026, tras contactar con el Concello se confirma que la empresa no se puso en contacto con ellos y no hicieron nada para realizar la limpieza y retirada de tierras del lavadero.Posteriormente, el día 11 de febrero, el Seprona realiza una inspección del lavadero para ver la situación actual y se comprueba que la fuente y el lavadero siguen totalmente anegados de agua: "Se observa una cantidad importante de lodos de tierra en el fondo del agua. Hay dos mangueras extrayendo agua para la canalización de aguas pluviales para intentar reducir el agua presente en la fuente y en el lavadero". Añaden que en vista de esta situación, "se desplazan a la obra para identificar el punto de origen del vertido de tierras y detectan en un tramo del vial en obras un acopio de tierras vegetales de gran volumen. En dicho punto se observa una tubería plástica de la que emana caudal de agua, siendo aguas pluviales. El curso del agua se dirige ladera abajo hacia el lugar en el que se encuentra el lavadero".

Para verificar que el vertido procede de dicho punto, se utiliza un trazador fluorescente. Se vierte a la salida del tubo de aguas pluviales. Minutos después dicho trazador puede observarse en el lavadero.

En el punto de acopio

Se demuestra de esta forma que el agua que está llegando al lavadero procede del punto del acopio. Los indicios apuntan a que el arraste masivo de tierras y lodos ocasionó el atasco de la salida del lavadero, ocasionando con ello que acabase inundando el espacio que ocupa todo el lavadero e inundando también la fuente y dado que está a pie de la carretera PO-551, ocasionase la afectación a la circulación de vehículos.

Por todo ello, considerando que la empresa hizo el acopio de tierra sin tener en cuenta las condiciones climatológicas de la época para evitar arrastre de las tierras y el vertido ocasionó la inutilización de una fuente de agua y un lavadero, los hechos se ponen en conocimiento de la Consellería de Medio Ambiente y cambio climático por si pueden ser constitutivos de una infracción a la normativa de residuos.