La protesta de la sanidad en Moaña, con "conselleiro" y sketch

Es tiempo de entroido y los vecinos de Moaña aprovecharon la fiesta para protagonizar disfrazados, con un sketch de humor y homilía con «ora pro nobis» de reza por nosotros, la concentración semanal de todos los domingos para reclamar el regreso de las urgencias, desplazadas a Cangas desde la pandemia hace casi seis años. Ayer la concentración se trasladó de su lugar habitual ante la Casa do Mar al nuevo edificio del centro de salud de Sisalde, ya acabado a la espera de que concluya la adjudicación de mobiliario y el equipamiento médico por parte de la Xunta para abrir.

Fue una concentración cargada de humor, pero sin perder su carácter reivindicativo y en la que se anunció una nueva manifestación para el día 1 de marzo, a las 11:00 horas, desde Portal de Almacén hasta este nuevo centro de salud, cuando se cumplen seis años del confinamiento por el COVID y «porque el nuevo edificio no se puede abrir sin urgencias», señaló la alcaldesa y presidenta de la mesa Local da Sanidad, que convoca las protestas.

La regidora Leticia Santos (BNG) acudió disfrazada de médica y el presidente de la Plataforma de defensa da sanidade pública, lo hizo como conselleiro de Sanidade, identificado con una banda cruzada con el nombre. Santos agradeció al conselleiro por acompañarles: «. Tenemos conselleiro, obispo, médicos y edificio acabado», dijo, pero recordó que no puede abrir sin urgencias: «No hay nada que pensar, hay una cobertura que dar, una necesidad imprescindible para una villa de casi 20.000 habitantes con un PAC que sigue existiendo en la cartera del Sergas».

La actriz Anabel Budiño, en el papel del doctor Sencias; y Ángeles Pena, en el de la doctora Pena, representaron un sketch de humor, en el que parodiaron la situación de la sanidad pública. Defendieron el servicio sanitario del que dijeron que está “coas mans cheas de rabia», y pidieron reivindicar más alto las urgencias para Moaña: «Levades 936 anos reclamando. O hai un problema no pabellón auditivo dos que mandan ou que vós gritades moi baixiño». Por eso que animaron a gritar «Urxencias xa» para que lo escucharan en Santiago y en Madrid, como así hicieron las decenas de personas que participaron en la protesta a la que se unió una nueva pancarta de colectivos con discapacidad.

A ellos se refirió Ferral en su discurso en el que dio cuenta de la reunión que habían mantenido el martes en el Concello con ellos, en la que confirmaron que tener las urgencias desplazadas en Cangas les limita la autonomía, afecta a su autoestima y supone más agobio para las personas con problemas de salud mental por la falta de transporte. El presidente de la plataforma insistió en que el PAC de Cangas no reúne condiciones para dar servicio a casi 50.000 habitantes con una sala de espera que calificó de ridícula. El teniente de alcaldesa y edil de Obras y Servicios, Daniel Costas, disfrazado de obispo, representó una homilía de domingo con «ora pro nobis» con frases de ora por nosotros tales como «Din as vellas que se queres morrer deprisa pide cita en Ribera-Povisa», «Á opinión da diputada Dolores Hermelo os moañeses impórtales un bledo», «Con cartos que se aforran co PAC de Moaña aínda lles da para unha propina á privada» o «Devólvenos Camaño as urxencias e déixate das túas ocurrencias.