El mal tiempo suspende carnavales en Cangas y prepara el de O Hío

El mal tiempo obligó a suspender las actividades del Antroido programadas para hoy en Cangas, desde la Festa dos Callos hasta el desfile familiar de la tarde. Pero la lluvia no impidió que la comparsa «Repunantes» saliera a rondar la villa, igual que «Os de Sempre», ambas hicieron lo que pudieron para animar el fatigoso día de lluvia. En Aldán estaba previsto que salieran por pasacalles con los gaiteiros de Serradela, «Desbrosadores», «Mil 9», «Amigos Colores» y «Eu non sei nada». Hay una carpa preparada para el Antroido, que falta que hace con lo que cae y está previsto que caiga.

Hoy comienza el Antroido de O Hío, una fiesta que está al nivel del Carnaval ourensano en cuanto a tradición se refiere y a la que acuden miles de personas durante años.

Noticias relacionadas

Conforme marca la tradición, las comparsas y las máscaras saldrán con sus banderas y sus gaiteiros de Vilariño a las 09.30 horas, para continuar por Igresario, Pinténs y Vilanova. A pesar de la lluvia que se pronostica no parece que vaya a faltar gente en este peculiar Carnaval, donde se honra a las comparsas de las aldeas y a sus gaiteiros. El martes continuará el Antroido de O Hío con la ruta de Liméns, Nerga y Donón. Para este evento hay montado todo un dispositivo de seguridad con Policía Local, Guardia Ciivl y Emergencias Cangas. En Aldán también hay hoy «bule, bule» en la carpa y a partir de las 21.00 horas y actuación de las murgas a las 22.00 horas. En Cangas está previsto una «xincana familiar» por la tarde y actuación de comparsas por la noche.