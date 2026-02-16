Contaminación
El gobierno anuncia que esta semana se reunirá con Augas Limpas
El colectivo de Aldán finalizó ya su ronda de conversaciones con los partidos de la oposición
El gobierno local de Cangas se reunirá con la plataforma Augas Limpas esta misma semana, donde dará a conocer su plan de saneamiento, sus prioridades en este ámbito. Así lo anunció ayer el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG). El anuncio se produce después de que la plataforma comunicara que el 26 de enero tuvo lugar una reunión de toma de contactos entre Aguas Limpas y representantes del grupo municipal del PP, dentro de la ronda de conversaciones que mantuvo con los distintos grupos políticos. En ellas se habló de temas relacionados con el problema de los vertidos y de la infraestructura de saneamiento. Asegura Augas Limpas que el ambiente fue positivo y ambas partes esperan seguir manteniendo contactos para realizar un seguimiento de los asuntos tratados. La reunión con AV tuvo lugar el día 12 de febrero y Augas Limpas quiere destacar el clima de cooperación e intercambio de información. El colectivo insiste en manifestar que el problema de los vertidos va más allá de los partidismo.
La plataforma quiere conocer el pliego de condiciones de la segunda auditoría de infiltraciones para garantizar que se estudia en profundidad el problema de la ría de Aldán en todos su asuntos. Aguas Limpas dice que tiene propuestas concretas al respecto.
