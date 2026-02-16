El Concello de Bueu reforzará el control de acceso de vehículos en Eduardo Vincenti

El Concello de Bueu reforzará las medidas para controlar y limitar el acceso rodado en la calle Eduardo Vincenti después de que en los últimos días se moviese alguno de los bancos de piedra instalados para evitar el paso de vehículos no autorizados en una zona peatonal. Así lo ha manifestado el alcalde buenense, Félix Juncal, que anuncia que en los próximos días se procederá a recolocar los bancos en su lugar original –hay tres, dos en el tramo superior del vial y uno en el inferior– además de incluir algún elemento disuasorio a mayores para impedir, señala, «que nadie pueda hacer lo que le da la gana en una calle peatonal».

El regidor asegura que las medidas implantadas hace un par de semanas para regular la circulación de vehículos en Eduardo Vincenti con una mejora de la señalización y con estos bloques de piedra «pretenden antes que nada garantizar el acceso de los residentes a sus garajes, y los servicios», pero también subraya que «no es admisible que haya coches, camiones y furgonetas circulando de arriba a abajo en esta calle sin ningún tipo de control». La razón principal no es otra que «la propia seguridad de los viandantes. Es una calles con un flujo continuo de peatones y esto va en contra de su seguridad», explica el alcalde buenense. Pero a esto también hay que añadir el deterioro del firme de este vial debido al paso de numerosos vehículos. De hecho, en este inicio de 2026 el concello procedió al arreglo de losetas a lo largo de toda la calle.

Juncal apuesta por adoptar una postura didáctica, «desde la conciliación. Queremos ver cómo va funcionando para realizar las correcciones oportunas, para que esos vehículos que sí están autorizados no tengan que maniobrar o lo hagan en una zona segura». Pero también se muestra dispuesto a adoptar otro tipo de medidas sancionadoras para aquellos que no respeten las normas. «El jefe de la Policía Local tiene instrucciones desde hace tiempo de vigilar regularmente este lugar y actuar como corresponda», subraya.

El alcalde recuerda asimismo que desde que en los años 2001-2002 se actuó en Eduardo Vincenti existen una señalización para indicar que se trata de un espacio peatonal. «Ahora mismo lo que estamos haciendo es garantizar al máximo posible esa regulación», señala. Todo, porque se quiere evitar a toda costa «que acabemos convirtiendo una zona peatonal en una vía pública en la que circulen todo tipo de vehículos».