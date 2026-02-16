Una col en el asfallto de Alexandre Cribeiro.

No, no es una fruta de sangre crecida en el asfalto, es algo mucho más prosáico: una col que marca un bache en esta calle que popularmente se conoce como «Chourizo». Alrededor, los «cazafachas» de la comparsa «Repunantes» que rindieron culto a este episodio casi lunar en un rallie de Entroido.

Una alcaldesa con alma carnavalera

Hay que reconocer que este gobierno de Cangas tiene alma de antroido. La cúpula se disfraz con enorme rapidez y sabe llevar la burla con simpatía. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, no dudó en absoluto en utilizar la parodia de Os de Sempre, que la pintaba como una trabajador de Sogama, para parodiar ella esa imagen con un disfraz de trabajadora de Sogama. La acompañó en este trance la concejala de Facenda, Xiana Abal. La regidora se lo pasó a lo grande bailando con Os de Sempre, que en los últimos años son sus más fervientes críticos en los carnavales.

El hombre que anda disfrazado todos los días

Quien lo peta es ese hombre que va disfrazado todo el año por Cangas, que muestra sus piernas y sus pelucas sin ningún rubor, que no le importa que la gente se detenga a su paso cualquier día de julio o diciembre. Además demuestra gran resistencia al frío. Ahora, lo más logrado fue hace un par de años cuando un grupo decidió disfrazarse de él. La verdad que estuvo logradísimo.