Chapela critica que el concello cierre 2025 «con resultado negativo»

El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, ha criticado al gobierno local por haber cerrado el ejercicio 2025 «con un resultado presupuestario negativo de 271.219 euros», una cifra que tildó de «patética», habida cuenta de que «Bueu aprobó el presupuesto con el año prácticamente acabado». Y atacó directamente al concejal de Facenda, Xosé Leal, al preguntarse «por qué le estamos pagando un sueldo si no sabe hacer las cuentas ni cuando las hace fuera de plazo. Es como cuando un niño entrega una tarea un año tarde y encima saca un 3».

El edil inquiere por los presupuestos de 2026, «que tenían que estar aprobados hace más de mes y medio» y lamentó la «ineficacia e inutilidad del concejal de Facenda». Señala que «cabe preguntarse cómo podemos tener, después de que nos vendan un presupuesto récord, un déficit de esas cifras». Pero también, continúa, «en qué se invirtió nuestro dinero, pues Bueu no mejoró lo más mínimo durante este año».

Chapela habla de «desgobierno de Félix Juncal, que tiene a Bueu en la parálisis más absoluta» y anuncia que, ante la falta de presupuesto, va a presentar una batería de propuestas para este año y para 2027. «Quienes no saben presentar las cuentas en tiempo y forma, cuadrar resultados y gobernar para la mayoría no están capacitados para seguir al frente de nuestro municipio», sentencia.