Presupuestos municipales
Chapela critica que el concello cierre 2025 «con resultado negativo»
Se pregunta «cómo puede haber un déficit así tras habernos vendido un presupuesto récord»
Redacción
El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, ha criticado al gobierno local por haber cerrado el ejercicio 2025 «con un resultado presupuestario negativo de 271.219 euros», una cifra que tildó de «patética», habida cuenta de que «Bueu aprobó el presupuesto con el año prácticamente acabado». Y atacó directamente al concejal de Facenda, Xosé Leal, al preguntarse «por qué le estamos pagando un sueldo si no sabe hacer las cuentas ni cuando las hace fuera de plazo. Es como cuando un niño entrega una tarea un año tarde y encima saca un 3».
El edil inquiere por los presupuestos de 2026, «que tenían que estar aprobados hace más de mes y medio» y lamentó la «ineficacia e inutilidad del concejal de Facenda». Señala que «cabe preguntarse cómo podemos tener, después de que nos vendan un presupuesto récord, un déficit de esas cifras». Pero también, continúa, «en qué se invirtió nuestro dinero, pues Bueu no mejoró lo más mínimo durante este año».
Chapela habla de «desgobierno de Félix Juncal, que tiene a Bueu en la parálisis más absoluta» y anuncia que, ante la falta de presupuesto, va a presentar una batería de propuestas para este año y para 2027. «Quienes no saben presentar las cuentas en tiempo y forma, cuadrar resultados y gobernar para la mayoría no están capacitados para seguir al frente de nuestro municipio», sentencia.
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Un grito desesperado de una madre para ayudar a su hija en Beluso
- El mar muestra las vergüenzas ajenas
- Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu
- Multa de 2.000 euros y retirada del carné durante 18 meses por quintuplicar la tasa de alcohol en Bueu
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa
- Los taludes de la Autovía do Morrazo, bajo lupa tras enterrar una casa en Moaña