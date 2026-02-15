Al sol del Carnaval de Cangas

«Os de Sempre» se dejaron notar ya desde la mañana. Ya se ocuparon ellos de santificar el vermú anunciar las clemencias del tiempo tras el diluvio oneroso que había metido a la gente en sus casas. Ayer salió el sol más que por Antequera, como para no armar jaleo en las calles de la villa. «Repunantes» llegaría más tarde con sus disfraz de «cazafachas» para actuar en la sesión de noche, en esa carpa en la que la miembro de «Os de Sempre», Susana Riol, sacó brillo al carnaval. Hubo en el pregón hueco para la nostalgia carnavalera. Así, se recordó a Tucho Perete, Boubeta, Garu, Patata,Pegaso y E. Cuhupetin y también a Caramuxo, Barreiro y Chura, así como a Diego Adecor y a Colón. «Hubo un tempo que no carnaval de Cangas aparecía xente por todas partes, non sabías de onde salía. Nos tiñamos presuposto para un disfraz, usábamos un mono de traballo, unha careta, roupa dos fallados, todo servía con tal de festexar. O Carnaval sentíase. Hoxe non só abrimos o carnaval, facemos algo máis, despertamos o auténtico Entroido de Cangas, o que levamos dentro, o que se ríe de sí mesmo, o que non ten vergoña».

Disfraces en la carpa de Cangas. | FDV

«Repunantes» hicieron honor a su nombre y se subieron al palco de la carpa sita en la Alameda Nueva con osadía, con rencor y buena letra.

Miembros del gobierno disfrazadas. | FDV

En Bueu y después de la tradicional visita por los diferentes locales de hostelería, la fiesta se trasladó a la parroquia de Cela, en donde se celebró inicialmente una fiesta infantil en el aterrado junto a la iglesia a primera hora de la tarde. Fue el anticipo a lo que iba a llegar después, con el festival de comparsas organizado por la Asociación Costumes de Cela. Por el escenario desfilaron las seis agrupaciones buenenses, llevando el buen humor de sus letrillas. Vou nun Bou, Os Kantaclaro, Tinta Femia, Os Mulos, Os do Pinsel e As Faltriqueiras compitieron a la hora de hacerse con el favor del público. Ya por la noche estaba prevista una fiesta de disfraces con DJ Moe en la carpa de As Lagoas.