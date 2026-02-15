El patrón mayor denuncia un nuevo vertido de fecales en la dársena

El problema de vertidos del saneamiento en el frente marítimo de Cangas junto a la plaza de abastos, no para y suma años sin que ni Concello, concesionaria de la re y Augas de Galicia de la Xunta pongan solución. El patrón mayor de la Cofradía de Cangas, Javier Costa, denunció este nuevo episodio de contaminación ante emergencias del 112. Asegura que los vertidos en este punto, frente a la plaza, son continuos sin que nadie asuma responsabilidades y en una dársena en donde la cofradía tiene un banco de explotación de marisqueo a pie en el que trabajan cuatro personas. Ayer la imagen era bochornosa con una salida de fecales que incluía también papeles y todo tipo de restos de higiene personal. Costa asegura que si las administraciones no ponen remedio «nos vamos a quedar sin ecosistema marino y pide que también se implique la Consellería de Mar en una solución a esta contaminación. Sospecha que si ayer la red vertió frente a la plaza, también lo haría en la zona de Cheminea y en la depuradora.