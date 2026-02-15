Moaña ofrece «the best carnival»

En gallego, en inglés, en japonés, en brasileño, italiano o en castellano. Así dio Xosé Carlos Villaverde la bienvenida al Entroido en Moaña, como pregonero y al más puro estilo del alcalde de Vigo cuando enciende las luces de Navidad, al que aludió como «noso veciño de aí fronte da Ría, da cidade do sur»: «¡Good afternoon New York! ¡Oyasumi Tokio!, ¡Bon día Río de Janeiro!, ¡Buon pomeriggio Venezia!, ¡Buenas tardes Tenerife», exclamó en alusión a las ciudades de gran tradición carnavalesca «pero hoxe, hoxe, hoxe ofrecémoslle á comarca un dos entroidos máis relevantes de Galicia».

La comparsa Nosa Terra / Gonzalo Núñez

No es para menos porque Moaña celebra el Entroido con once comparsas que Villaverde presentó una a una (Loboghaitas, Sen tempo non era, Nosa Terra, Os Combois, Calcarrúas, Habelas Hailas, Animodo, Follas Novas, Os que faltaban, Nin tanto nin tan pouco e Cada un que se safe), arengando a este ejército del Carnaval, a tomar la calle: «¡La calle es mía! ¿Acordádevos daquela frase lapidaria dun ministro franquista? ¡Pois, non! ¡Non! ¡Hoxe, a rúa é nosa! Para poder marchar, a voso aire, a voso antollo. Nada de paradas vistosas como as de Disney. Nada de desfiles tipo majorettes. Nada de aliñacións castrenses. Simplemente. o maior espectáculo anárquico do mundo. Cada quen a seu aire. ¡A pasalo ben! ¡A divertirse!”

personas disfrazadas en el Pósito. / Gonzalo Núñez

Las comparsas hicieron su presentación, tras el pregón en la carpa del paseo, y en el primer festival de estos nueve días de fiesta en el que estrenaron sus cantigas y disfraces. Los había de «Perro Sánchez», de Peter Punk, de Astrid de la película cómo entrenar a un dragón; y también de cazadores de dragones o de la famosa Martirio.

El público disfrutando del pregón y de las comparsas. / Gonzalo Núñez

«Villa» activista cultural e histórico y presidente de la Asociación cultural «Nós», subió al escenario con su «disfraz» de fotógrafo, con varias cámaras colgadas al cuello y al hombro, de las que nunca se separa y con las que ha retratado este carnaval local a lo largo de décadas que puede verse en las más de 400 fotografías suyas expuestas en el Alto de la Plaza de Abastos, como parte del programa de la fiesta.

Una de las actuaciones de las comparsas en la carpa. / Gonzalo Núñez

Como asegura Manuel Méndez, Villaverde es una persona clave en la recuperación del Entroido en Moaña después del franquismo, proponiendo cada año una nueva actividad desde 1979 cuando se funda Nós, como el Cross de Curruvellos o concursos infantiles de disfraces en los que él se implicaba como la famosa gallina Caponata.

Comparsa" Cada un que se safe" / Gonzalo Núñez

El pregonero defendió el Entroido de Moaña como «expresión de liberdade» y como el mejor del planeta y preguntó en donde se iban a encontrar comparsas tan reivindicativas cantando y berrando, vecinos reclamando «Coa nosa saúde non se xoga» o tantos colectivos vecinales, folclóricos, musicales, solidarios, de jubilados o comercios, bares y restaurantes, así como fuerzas del orden con su logística y colectivos anónimos realizando disfraces, ensayando coreografías, cocinando orejas y filloas y conservando la tradición de bailes tradicionales.

Ayer las comparsas tomaron Moaña e hicieron sonar sus cantigas con la actualidad internacional, nacional y local en donde no podían faltar Trump, Koldo y Ábalos o el conflicto de la subida de la basura en O Morrazo. «Trump, que solo quere guerra, nos fartas de ver miseria/ Se meteran toda a dinamita nos collóns de cada sionista/ tal así acabaría a guerra devolvendo a Gaza todas as súas terras/ e mandarle de volta a Trump, directo un misil» cantaban en Habelas Hailas o Animodo: «Xa non estamos de festa/ Koldo non arreglou todo/ que xa acazaron a Ábalos/ E a Santos Cerdá agora temblan todos/Meter a todos na trena/ E que devolvan os «ouros»/ E que devolvan os soles,/Lechugas, chistorras, que os cartos son nosos».

Hoy en Domaio y en Meira

Las comparsas estarán hoy en el festival de Domaio (11:00 horas que organiza Charaviscas) y por la tarde, la fiesta estará en Meira en donde se celebra el Entroido tradicional de damas e galáns, a partir de las 17:00 horas, si la lluvia lo permite. Bajarán de Paso Redondo hasta el torreiro de Samertolaméu, en donde a causa de las borrascas este año no se pudo proceder a colocar la Posta do Pau que anuncia el Carnaval.