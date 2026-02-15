Meira suspende la bajada de Madamas e Galáns

La tregua que dio la la lluvia el sábado supo a poco porque el regreso del agua este domingo ha obligado a la Asociación Meiramar-Axóuxeres, de Meira, a suspender el Entroido tradicional de la parroquia moañesa, por lo que no se podrá disfrutar de la bajada de Madamas e Galáns, que estaba previsto para esta tarde.

La asociación asegura que se suspende, no se aplaza para otro día.

Noticias relacionadas

La sucesión de borrascas y ahora la lluvia han echado a perder la programación de este entroido tan bonito en O Morrazo que ya no pudo llevar a cabo la original Posta do Pau con la colocación del eucalipto, alto y delgado, en el Torreiro de Samertolaméu, el pasado domingo día 8, debido al mal tiempo.